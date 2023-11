Presentación del libro “Democratizar la democracia” de Carlos Mena

Sala de los Presidentes, ex Congreso Nacional, Morandé 441, Santiago.

Miércoles 29 de noviembre – 18:00 horas.

Dentro de las novedades editoriales de noviembre, Editorial Forja publicará el libro “Democratizar la democracia”, un estudio del abogado y cientista político Carlos Mena que examina en profundidad la relación entre este sistema de gobierno y la opinión pública, la globalización, las transformaciones digitales, los partidos políticos y la gobernabilidad en América Latina.

“La democracia, aparte de los que no creen en ella que son los autoritarios y totalitarios, tiene enemigos íntimos que son los populistas, los xenófobos y los que desprecian al pobre con la práctica de la aporofobia”, advierte el ex embajador de Chile en Brasil frente a los avances en las urnas de la ultraderecha en distintos países.

“Este ensayo hace un recorrido sobre la democracia partiendo por su modalidad representativa, hasta llegar a su forma participativa y deliberativa. Este análisis busca privilegiar una versión participativa y deliberativa porque es indispensable abordar los desajustes ente la política y la sociedad que se manifiestan en la fluidez de las preferencias ciudadanas entre otras cosas”.

En esa línea, la desafección evidente frente al segundo proceso constitucional que vive nuestro país se entiende parcialmente por el hecho de que la clase política local no ha logrado entender cuál es el verdadero sentido de una carta magna, un error de diseño que condujo a la implosión del primer proceso y la incertidumbre respecto al actual.

“Una constitución es un acuerdo básico común, un pacto de gobernabilidad que establece normas y principios generales mínimos en los cuales estamos de acuerdo. En lugar de eso en este proceso y en el anterior se ha intentado imponer una determinada visión de sociedad y país dentro del texto. Las constituciones no pueden ser de un sector político cualquiera sea ese, para eso están los gobiernos, el Parlamento y las políticas públicas. Hacer una constitución de uno u otro color político es un error de partida“, explica el profesor de la Escuela de Ciencia Política, Gobierno y Gestión Pública de Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

“No digo que no deben haber diferencias, todo lo contrario, estas deben existir, pero lo que no se debe intentar es tratar de plasmar de manera rígida dentro de un texto constitucional el determinado programa político de un partido o conjunto de partidos. Para eso está el Congreso, las elecciones parlamentarias y las instancias de discusión y deliberación. Todos los países que establecido nuevas constituciones o han modificado las que tienen lo hacen sobre la base a principios generales de normas que la mayoría está dispuesta a aceptar y no de una contradicción abierta entre los que piensan A o los que piensan B. Una constitución de esta naturaleza, que parte de ese error conceptual, no está diseñada para perdurar”, expresa.

Respecto a los vaivenes producidos entre un plebiscito que llevó a un predominio de la izquierda, seguido por otro que produjo una hegemonía de la derecha que se oponía de partida al proceso, considera que estos pueden entenderse en el marco de un profundo desajuste entre la clase política y la sociedad debido a una crisis de representación.

“Las votaciones son extremadamente fluidas y no hay un anclaje permanente. Lo importante es que si gana la opción ‘en contra’ no hay que hacer u harakiri o un alboroto, hay que buscar la forma de generar un gran acuerdo nacional que considere a todos en un conjunto de principios generales, disposiciones o normas donde todos podamos concordar, lo que luego dé paso a establecer leyes pertinentes en el Parlamento”.