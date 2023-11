Lanzamiento del fotolibro “4. Fútbol / Fotografía” de Javier Godoy

FLACH Galería, Villavicencio 301- A. Barrio Lastarria, Santiago

Viernes 1 de diciembre – 19:00 horas.

La última publicación de FLACH Ediciones reúne cuatro series del reconocido fotógrafo Javier Godoy (1965) sobre el fenómeno social del fútbol. Canchas vacías desde Arica a Magallanes; la barra de Los de Abajo en el Estadio Nacional; campeonatos vecinales en el Archipiélago de Chiloé; y espectadores sufriendo y celebrando con los partidos de la Selección Chilena, se pueden observar en las más de 150 fotografías que hizo a lo largo de 30 años, entre 1992 y 2022.

“Siempre me ha gustado el fútbol, pero más que los resultados me atrae el fenómeno social que tiene asociado. Me gusta compartir esa pasión, la efervescencia de estar metido entre medio de la gente mirando un partido”, cuenta Javier Godoy sobre su relación con este deporte, y que también se transmite en varias de sus fotografías en que el foco no se posiciona en el juego, sino que sobre los hinchas y la diversidad de territorios del país.

En “Canchas” se observan campos de juego ubicados en zonas rurales de las 16 regiones del país.

“Las canchas van apareciendo solas, están en todas partes. Pero después empecé a buscar espacios geográficos específicos, como canchas cerca del mar, en medio del desierto o en la cordillera de la Costa”, explica Godoy sobre su proceso. Desde Guallatire -en el norte grande- hasta el estrecho de Magallanes -en el extremo sur-, el fotógrafo propone un nuevo atlas nacional a través de terrenos en proceso de abandono, cubiertos de piedras, árboles, la nieve de Los Andes y lagunas que emergen de improviso.

Desde la galería sur del Estadio Nacional Javier aborda el capítulo Los de Abajo, en que registró el campeonato de la U el 94, partidos del 95 y una imagen adicional del choque contra River Plate en Argentina el 96.

“Tenía como 27 años cuando empecé esta serie. Me gustaba mucho ir al estadio y ser uno más dentro de esa masa de hinchas, vivir el vacilón de la barra”, recuerda sobre estas 37 imágenes que logran traspasar la pasión de la barra.

Para El Torneo retomó uno de sus primeros trabajos, que realizó en el Archipiélago de Chiloé en 1992.

“En la semana apenas se veían pasar unos botes, pero el domingo aparecían lanchas que llegaban con futbolistas de todos lados”, dice sobre su paso por Mechuque.

“En las islas pequeñas solo hay una iglesia, el cementerio, la cancha y la sede social. Pero ya apenas tienen jugadores”, se lamenta sobre el posible fin de estos torneos vecinales, que incluyen fútbol, comida y fiesta, y que también registró entre 2014 y 2020.

Finalmente en La Roja Javier Godoy despliega su faceta de fotógrafo citadino, recorriendo bares, colegios, calles, portales y hasta la cárcel, para fotografiar a las personas anónimas que festejan, lloran y se enojan mirando los partidos de la Selección Chilena. La serie abarca desde las Clasificatorias para el Mundial de Francia 98, hasta la obtención de la Copa América Centenario, en 2016.

4. Fútbol / Fotografía, de FLACH Ediciones (2023). Proyecto financiado por Fondart Nacional 2020.

Ficha técnica:

Año: 2023.

Editorial: FLACH Ediciones.

Tiraje: 500 copias.

Fotografías: análoga y digital.

Tamaño: 16 x 22 cm (cerrado).

Técnicas: primera cuartilla en hilado 140 grs. a 1/1 color. Interior, 192 páginas en bond ahuesado stora enso de 80 grs. a 2/2 colores duo tono, más 8 páginas a 3/2 colores. Encuadernación: costura hilo más encolado.

Folleto: 1/1 color, tamaño 15×20 cm (cerrado), bond ahuesado, con corchete.

Textos: Alejandra Costamagna, Fabián Llanca, Juan Pablo Meneses y Luis Urrutia O’Nell.

Idioma: Español.

Javier Godoy Fajardo (Santiago, Chile, 1965). Instagram: @javiergodoyf

El autor

Fotógrafo formado en el Instituto Profesional Arcos, con destacada experiencia en medios (El Mercurio, National Geographic, Liberation, Página 12, Clarín y Gatopardo). Socio fundador de TRIPLE/agencia de fotografía y FLACH Galería. Director de contenidos en StgoFoto, feria de fotolibros. Académico de la Universidad Diego Portales. Ha publicado los fotolibros Euforia: Cuando Santiago era una fiesta (FLACH Ediciones, 2022); El eje (2017); Citadino (LOM, 2016).

Exposiciones individuales: Bajo el cielo de América, Centro Cultural Matta, Embajada de Chile en Argentina (2020); Parque, Galería Bicentenario, Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago (2015); Los del Barrio, Galería de Cristal, Biblioteca Nacional de Santiago (2008); Se Pasó La Micro, Fotogalería Arcos, Santiago (2006-2007); Fotografías Recientes 1998-2000, Casa de la Cultura de Coquimbo, Chile, (2000); Popurrí, Galería Drugstore, Santiago (1992).

Exposiciones colectivas: Sobre encargos y desapariciones: Una mirada a la fotografía chilena contemporánea, Montevideo, Uruguay (2011); Fotografía & convivencia, Castell de Montjuïc, Barcelona, España (2010); Huellas del Cotidiano, Galería Mohamed El Fassi, Rabat, Marruecos (2009); Iberoamericanos 2009, exposición itinerante en Bolivia, Perú y México (2009); El Artificio del lente (apuntes de viaje, Chile 1998-2000), Museo de Arte Contemporáneo, Santiago (2000); Concurso Villa de Madrid, Centro Cultural Conde Duque, Madrid, España (1998); La Memoria Oxidada, Fotografía chilena 1970-1990, Módena, Italia (1997); Bienal de Fotografía, San Pablo, Brasil (1997).