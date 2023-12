Conferencia “El estallido social de las emociones”

Biblioteca Central, Universidad de la Frontera, Avenida Francisco Salazar #01145, Temuco.

Martes 5 de diciembre – 10:00 horas .

Vía Youtube AQUÍ.

“El estallido social de las emociones. Justificaciones y controversias sobre la violencia del caso chileno” es el nombre de la conferencia de Mauro Basaure para el Doctorado en Comunicación UFRO-UACh.

El trabajo de Basaure cultiva la contemporaneidad de la sociología política de Luc Boltanski. Además, tiene domicilios con la teoría hegemónica de Laclau & Mouffe, la Teoría Crítica de avanzada, y el pensamiento de Michel Foucault. Pero, sobre todo, cabe destacar su compromiso con la ciencias sociales al interior de la contemporaneidad. En suma, lo que tenemos es realismo de la filosofía política y empiria elevada al nivel de teoría sociológica. En esta oportunidad, su intervención busca interrogar -lejos de todo fetiche- los contextos discursivos de nuestras emociones políticas.

Tras la intensa represión policial del 2019, se activó una “ebullición emocional” cargada de “anhelos derogantes”, a partir de lo que podemos entender como un frenesí por lo intempestivo, y que ahora carece de todo “verbo” para descifrar la posible restauración conservadora. Aquí, la línea divisoria que separa formas legítimas y no legítimas de la violencia se hizo mucho más borrosa que, en otras ocasiones, al punto de que incluso el saqueo y el pillaje encontraron voces de justificación que no se escuchaban (no al menos de esa forma) desde la época de la dictadura cívico militar.

Cabe aclarar que la intervención de Mauro Basaure, no busca explicar tales posiciones contrapuestas respecto de la violencia, ni el porqué de la justificación de la violencia, sino más bien mostrar la estructura lexical y semántica del uso de las emociones en el marco de la controversia acerca de dicha violencia. Controversia en un significante primordial.

Para Basaure la conjunción de argumentación reflexiva y emociones produce un tipo de justificación o no justificación, propia a la comunicación acerca del estallido social chilenos de 2019. Es más, el repertorio verbal de las emociones hace que el odio y la rabia (otrocidio o enemización) y hace evidente el pequeño drama subjetivo de disidencias, destituyentes seculares o de improntas filo anarquistas, que nos lanzan al despreció del epistemicidio.

Todo ello, sin sacrificar la investigación -empírica, y política en esta ocasión- ante las pasiones fugaces del sentido común, ni ceder al presentismo noticioso de los relatos breves, ni menos a la metáfora rápida que circuló por los meses del derrame chileno. En ningún caso Basaure descarta el valor cognitivo y agencial de las emociones. Invocando a Martha Nussbaum, las emociones son levantamientos geológicos del pensamiento. En efecto, no cabe duda de su importancia en la política contemporánea, cuestión que abraza un expediente empírico -de rica fertilidad política- abriendo otras posibilidades hermenéuticas sobre las “multitudes afectivas del 2019”. Ello oscila, cabe subrayarlo, entre lo empírico y lo político.

La “controversia” -point essentiel en la línea argumental- trata de un continuum que va desde un extremo de lo bajo, inmoral, singular o puramente subjetivo, a lo más alto de una causa social objetiva, moral, justa y general (que atañe a toda la sociedad). Para analizar este rol en profundidad se requiere desanclar las emociones de razones justificatorias de todo tipo y poner el foco en la comunicación emocional por sí misma.

Parte de un investigación en desarrollo es lo que Mauro Basaure expondrá. Los comentarios estarán a cargo de Carlos del Valle (UFRO) y en la moderación, Yeni Adán Castaños, Mg. En Antropología Socio-Cultural (UFRO).