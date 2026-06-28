Congreso ideológico: Frente Amplio endurece críticas a megarreforma y cierra filas con Nicolás Grau

Con un rechazo frontal a la megarreforma impulsada por el Gobierno y una férrea defensa del exministro Nicolás Grau, el Frente Amplio cerró este domingo su primer Congreso Ideológico, instancia en la que definió las principales líneas políticas que marcarán su actuación frente a las iniciativas del Ejecutivo.

La presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, calificó la acusación constitucional contra Grau como una acción “completamente carente de fundamentos” y sostuvo que sus efectos trascienden a una exautoridad en particular.

“Acá se está poniendo en riesgo, y lo han dicho cerca de 100 economistas, la preocupación de la capacidad que tenga el Ministerio de Hacienda en el futuro para, primero, poder hacer su pega y, segundo, que se cumpla la Constitución y las leyes”, sostuvo en defensa del exministro de Hacienda.

Las críticas también apuntaron a la megarreforma del Gobierno, según recogió La Tercera. Martínez afirmó que el proyecto refleja con claridad la orientación ideológica del Ejecutivo y cuestionó que sus principales medidas beneficien a los sectores de mayores ingresos mediante una reducción de impuestos.

El rol del Frente Amplio, en este sentido, será rechazar “esta pésima reforma y a esta forma excluyente que ha tenido este Gobierno de querer avanzar a toda costa”, señaló.

La dirigente sostuvo además que los recortes presupuestarios ya han comenzado a impactar a municipios encabezados por alcaldes del Frente Amplio, afectando áreas como salud, seguridad y prestaciones locales. Por ello, reiteró el rechazo de la colectividad tanto al contenido de la reforma como a la forma en que el Gobierno ha impulsado su tramitación.

En la misma línea, la senadora Beatriz Sánchez advirtió que la aprobación de la idea de legislar en el Senado se consiguió por un margen estrecho y estimó que ese escenario podría modificarse durante las próximas etapas de la discusión. Además, cuestionó la falta de disposición del Ejecutivo para introducir cambios de fondo al proyecto, advirtiendo que mantener esa postura podría dificultar su avance legislativo.

“Creo que las mayorías en el Senado pueden cambiar en las próximas semanas o en los próximos meses y eso instala una discusión distinta”, concluyó.