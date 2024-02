Taller de retrato con Carlos Ampuero

El Coihue 3859, Vitacura.

Inicio: miércoles 20 de marzo.

Inscripciones en carlos.ampuero@gmail.com.

Carlos Ampuero, pintor. Nació en Santiago el 6 de diciembre de 1965.

Por razones familiares viajó a Inglaterra en 1973, quedándose en ese país por dieciocho años. Realizó estudios de Arquitectura en la Arquitectural Association, y en el Polytechnic of Central London, ambos en Londres. Tras un breve regreso a Chile en 1986, se afianzó su inquietud por el ejercicio artístico y reemplazó el estudio de arquitectura por la pintura.

Luego de volver a Londres, obtuvo el grado de Licenciado en Artes en Chelsea School of Art, y B.A. Honours in Fine Arts en Camberwell School of Art. Regresó a Chile en 1992, incorporándose al circuito artístico nacional.

