Festival de Bandas Tributos

Jardín de las Artes, Fundación Cultural de Providencia, Av. Nueva Providencia 1995.

Jueves 27, viernes 28 de febrero y sábado 1 de marzo.

Entrada liberada.

El Festival de Verano Sale el Sol finaliza con bandas que recuerdan a los talentosos Amy Winehouse, U2, Guns N’ Roses y Pearl Jam.

PROGRAMA:

JUEVES 27 DE FEBRERO

19:30 HORAS (apertura puertas 18:30h)

SHOW TRIBUTO AMY WINEHOUSE + BANDA

Presentación única y exclusiva del Tributo a Amy Winehouse + banda, interpretado por Francia Valdés, cantante profesional, con más de 12 años de experiencia. Ha conquistado escenarios con su impecable tributo a la legendaria Amy Winehouse, acompañada de una talentosa banda que inyecta energía, dedicación y pasión en cada presentación. Con una voz poderosa y un carisma inigualable, Valdés logra capturar la esencia del jazz, soul y R&B.

IG @francia.dobleamywinehouse @franciavaldesmusic

VIERNES 28 DE FEBRERO

19:30 HORAS (apertura puertas 18:30h)

TRIBUTO A U2 “LEMON”

Fundada en 2001, Lemon es una banda tributo a U2 que ha destacado por su capacidad para recrear la intensidad y emoción que caracterizan a la banda irlandesa.

Cristian Palma en batería, Cocke Díaz en guitarra, Pato González en bajo y Andy Zúñiga en la voz, dan vida a un talentoso cuarteto que les ha valido el reconocimiento del propio Larry Mullen Jr., baterista de U2.

Lemon no es solo una banda tributo, es una experiencia que revive la magia de U2 y emociona a todas las generaciones. Cada presentación transporta al público a los grandes momentos de la historia musical de la banda liderada por Bono, haciendo que cada acorde, cada letra y cada interpretación se sienta.

IG @u2lemon

SÁBADO 1 DE MARZO

19:30 HORAS (apertura puertas 18:30h)

TRIBUTO A GUNS N’ ROSES Y TRIBUTO A PEARL JAM

Dos de las bandas más grandes de los 90 juntas en una tarde imperdible para arrancar el año cargados de rock. Nuestra Fundación será el epicentro del grunge y el hard rock con un show inolvidable.

RED GUNS

Es la banda tributo más destacada de Chile, dedicada a revivir la magia de Guns N’ Roses, una de las más influyentes de la historia del rock. Con una interpretación impresionante y una puesta en escena que no deja detalle al azar. Red Guns ha logrado capturar la esencia y la energía del grupo californiano que los inspira.

Su repertorio abarca los himnos más populares de Guns N’ Roses, tales como “Sweet Child O’ Mine”, “Estranged” y “Welcome to the Jungle”.

Si eres un verdadero fanático de Guns N’ Roses y quieres revivir la experiencia de sus conciertos en vivo, Red Guns te ofrece una experiencia única, cargada de nostalgia y energía, que te transportará directamente a los días de gloria de la banda.

IG @redgunstributo – Tributo a Guns N’ Roses

PIEDRA NEGRA

Tributo internacional que captura con maestría la esencia de Pearl Jam, una de las bandas más influyentes del grunge y del rock alternativo. Con una propuesta fiel a la fuerza y emotividad de la banda de Seattle, Piedra Negra ha logrado emocionar a fanáticos de todo el mundo, destacándose por su interpretación en vivo.

Uno de los momentos memorables de sus presentaciones fue la participación de Javier Díaz, ganador del concurso televisivo “Mi Nombre Es”, quien descolló con su impresionante imitación de Eddie Vedder, el carismático vocalista de Pearl Jam.

Con una puesta en escena de alto nivel y un respeto absoluto por la sonoridad y el estilo de Pearl Jam, Piedra Negra se ha convertido en una de las bandas tributo más destacadas de la escena internacional.

IG @piedranegra_pj – Tributo a Pearl Jam