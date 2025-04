Documental “Memoria implacable”

Estreno: 29 de mayo.

El programa Miradoc Estrenos comienza este año estrenando a lo largo de Chile Memoria implacable —Marichi Tukulpan, en mapudugún—, un documental dirigido por Paula Rodríguez Sickert y producido por Paola Castillo Villagrán (Errante Producciones), junto a la co-producción de Gema Juárez Allen (Gema Films).

La película sigue a Margarita Canio Llanquinao, una joven académica que descubre una serie de testimonios de prisioneros mapuche sobrevivientes a las guerras de la ‘Pacificación de la Araucanía’ (Chile) y la ‘Campaña del Desierto’ (Argentina).

Conmovida por el hallazgo, emprende un viaje para recorrer las rutas de despojo territorial de sus antepasados y reconstruir uno de los episodios más oscuros y silenciados de la historia de Latinoamérica.

“Encontrarme con esos materiales fue algo sorprendente. Hubo personas mapuche en la época pasada que pudieron dejar su relato y su memoria. Eso no deja de emocionarme”, afirma Margarita. “Cuando revisamos el material y me tocó realizar las traducciones del manuscrito, siempre estuvo la idea de que esto no quedara solamente publicado en un libro. El destino nos llevó de alguna manera a juntarnos con Paula, la directora”, señala la protagonista del documental.

Teniendo como base un material que había permanecido sin traducir, inédito, en un Museo en Berlín por más de cien años, el largometraje revela los únicos testimonios en primera persona existentes del despojo territorial mapuche en Chile y Argentina, permitiendo al espectador trasladarse y vivenciar emocionalmente la manera en que las personas mapuche vivieron las atrocidades cometidas durante las campañas militares, desde las voces de sus propios sobrevivientes.

“La historia misma del hallazgo de los archivos ya resultaba fascinante”, destaca la cineasta Paula Rodríguez Sickert, también directora del premiado documental Volver a vernos (2002) y la recordada JAAR: El lamento de las imágenes (2017). “Leer los testimonios, escuchar los audios y ver las fotografías de estos sobrevivientes, me resultó tremendamente conmovedor e inmediatamente sentí que debía rescatar los testimonios de los sobrevivientes recogidos en el legado del etnólogo Robert Lehmann-Nitsche, donde se encuentran las claves del conflicto que se vive en la actualidad entre el pueblo mapuche y el Estado-nación chileno”, finaliza.

Junto a su paso por festivales de cine por Estados Unidos, Bélgica, Francia, Inglaterra, entre otros; obtener una Mención honrosa en el Festival Internacional de Documentales de Irán, y el Premio a Mejor Guión / Investigación en el Festival de Cine Chileno (FECICH), Memoria implacable fue destacada por medios internacionales como “un registro de resistencia y recuerdo, que entrelaza poéticamente el paisaje ancestral mapuche con recuerdos que fueron borrados por la fuerza de la tierra y su gente” (GPS Audiovisual).

Gracias al programa Miradoc Estrenos, el largometraje se estrenará en cines y salas independientes de Arica a Punta Arenas a partir del 29 de mayo de 2025.

SINOPSIS

Margarita, una joven académica mapuche, descubre en un desconocido archivo en Berlín los testimonios de prisioneros mapuches expulsados de sus territorios durante las invasiones militares que fundaron Argentina y Chile. Conmovida por el descubrimiento, emprende un viaje para seguir las rutas de deportación de sus antepasados.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Paula Rodríguez Sickert

Producción: Paola Castillo Villagrán y Gema Juárez Allen

Dirección de fotografía: Cristian Soto

Montaje: Titi Viera-Gallo

Asistente de dirección e investigadora: Loreto Contreras

Asesores del proyecto: Margarita Canio Llanquinao y Gabriel Pozo Menares

Dirección de sonido: Martín Scaglia y Guido Berenblum

Sonido directo: Marta Luciana Sanhueza y Romina Cano

Música: Ezequiel Menalled

Casas productoras: Errante Producciones (Chile) y Gema Films (Argentina)

País: Chile y Argentina

Año: 2024

Duración: 93 mins.

Los textos testimoniales que aparecen en este documental pertenecen al libro Historia y conocimiento oral mapuche: sobrevivientes de la “Campaña del Desierto” y “Ocupación de la Araucanía” (1899-1926); editado por Margarita Canio Llanquinao y Gabriel Pozo Menares; recopilador, Robert Lehmann-Nitsche.

SOBRE LA DIRECTORA

Paula Rodríguez Sickert es cineasta. Estudió Arquitectura en la Hochschule der Künste (1992) y Dirección de Cine y Televisión en la Deutsche Film-und Fernsehakademie en Berlín (2002). Realiza documentales sobre temas sociales y culturales, como Volver a vernos (2002), Isabel Allende (2007) y Jaar: El lamento de las imágenes (2017). Memoria implacable (2024) es su cuarto largometraje.

SOBRE LAS PRODUCTORAS

Paola Castillo es cineasta. Ha producido documentales seleccionados y premiados en festivales como Cannes, Venecia, Idfa, Berlinale, entre otros. En sus últimas producciones destacan películas como Malqueridas (2023), Mixtape La Pampa (2023), Haydee y el pez volador (2019), Cielo (2017) y Allende, mi abuelo Allende (2015). En paralelo, ha dirigido reconocidos largometrajes como La última huella (2001), 74m2 (2012) Genoveva (2014) y Frontera (2020).

Gema Juárez Allen es productora. Ha trabajado en más de 25 largometrajes. En paralelo, ha sido tutora de varias iniciativas de formación y de desarrollo de proyectos tales como IDFA Academy, EAVE Puentes, Campus Latino, CCDocumental y Conecta; e integrante de la Academia de Cine, Artes y Ciencias de los Estados Unidos.

¿QUÉ ES MIRADOC?

Miradoc es un programa de distribución de cine que estrena lo más relevante y contingente del documental chileno a lo largo de todo el país. Es organizado por la Corporación Chilena del Documental CCDoc y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del mismo organismo.