Futuro en marcha: flamencos en Algarrobo, científicos chilenos en cumbre japonesa y agua en minería

Como cada semana, en Futuro en marcha reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Avistan flamenco chileno en humedal de Algarrobo

Un ejemplar adulto de flamenco chileno fue avistado en el estero El Membrillo, en el sector de Mirasol, comuna de Algarrobo, donde ha sido observado alimentándose y acicalando su plumaje en el humedal. Según explicó José Luis Brito Montero, naturalista e integrante de Fundación Relicto y Corporación SOS Algarrobo, esta especie ya ha visitado otros humedales del litoral central, como laguna El Peral, Cartagena, Llolleo y la desembocadura del río Maipo.

Ante su presencia, hicieron un llamado a no molestarlo, evitar ruidos fuertes, mantener a los perros bajo control y observarlo a distancia para proteger su permanencia en el lugar.

Ciencia chilena participa en cumbre sobre la Antártica en Hiroshima

Los investigadores chilenos Hugo Benítez y César Cárdenas están representando al país en Hiroshima, Japón, en uno de los encuentros científicos y políticos más relevantes sobre el futuro de la Antártica. Los expertos, vinculados al Instituto Milenio BASE, Instituto Antártico Chileno y Universidad Andrés Bello, participan en discusiones internacionales orientadas a fortalecer regulaciones para proteger el Continente Blanco frente al avance de especies invasoras y la presión sobre la pesca de krill.

En medio de un escenario marcado por el calentamiento global y los cambios acelerados en los ecosistemas polares, la presencia chilena busca aportar evidencia científica para impulsar nuevas acciones de conservación y gobernanza climática en la Antártica.

El 70% del agua para la minería provendrá del mar

La minería chilena avanza hacia una transformación hídrica estructural. Según proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre, para 2034 el 67,6% del agua utilizada por la gran minería del cobre provendrá del mar, principalmente mediante plantas desaladoras. Aunque esta transición reducirá la presión sobre fuentes continentales, también plantea nuevos desafíos ambientales asociados al manejo y vertimiento de salmuera y sus posibles efectos sobre ecosistemas costeros.

Frente a este escenario, la industria y empresas especializadas están impulsando tecnologías como sistemas de dilución avanzada, difusores submarinos optimizados, reutilización industrial de salmuera, modelación oceanográfica y monitoreo ambiental continuo para reducir impactos. El avance de nuevas desaladoras multipropósito también anticipa mayores exigencias regulatorias, innovación tecnológica y planificación costera integrada para compatibilizar el crecimiento minero con la protección ambiental marina.