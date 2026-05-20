Publicidad
Futuro en marcha: flamencos en Algarrobo, científicos chilenos en cumbre japonesa y agua en minería Juego Limpio El Mostrador

Futuro en marcha: flamencos en Algarrobo, científicos chilenos en cumbre japonesa y agua en minería

Publicidad
Héctor Cossio López
Por : Héctor Cossio López Editor General de El Mostrador
Ver Más

El avistamiento de un flamenco chileno en Algarrobo, la participación científica chilena en una cumbre sobre la Antártica y el avance de la desalinización en minería marcan esta edición de Futuro en Marcha.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un flamenco chileno fue avistado en el humedal estero El Membrillo de Algarrobo, donde organizaciones ambientales llamaron a resguardar su permanencia evitando ruidos y presencia de perros. La edición también aborda la participación de los investigadores Hugo Benítez y César Cárdenas en una cumbre científica y política sobre la Antártica realizada en Hiroshima, donde se discuten medidas para enfrentar especies invasoras y proteger ecosistemas polares; y proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre estiman que hacia 2034 el 67,6% del agua utilizada por la minería del cobre provendrá del mar.
Desarrollado por El Mostrador

Como cada semana, en Futuro en marcha reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Avistan flamenco chileno en humedal de Algarrobo

Un ejemplar adulto de flamenco chileno fue avistado en el estero El Membrillo, en el sector de Mirasol, comuna de Algarrobo, donde ha sido observado alimentándose y acicalando su plumaje en el humedal. Según explicó José Luis Brito Montero, naturalista e integrante de Fundación Relicto y Corporación SOS Algarrobo, esta especie ya ha visitado otros humedales del litoral central, como laguna El Peral, Cartagena, Llolleo y la desembocadura del río Maipo.

Ante su presencia, hicieron un llamado a no molestarlo, evitar ruidos fuertes, mantener a los perros bajo control y observarlo a distancia para proteger su permanencia en el lugar.

Ciencia chilena participa en cumbre sobre la Antártica en Hiroshima

Los investigadores chilenos Hugo Benítez y César Cárdenas están representando al país en Hiroshima, Japón, en uno de los encuentros científicos y políticos más relevantes sobre el futuro de la Antártica. Los expertos, vinculados al Instituto Milenio BASE, Instituto Antártico Chileno y Universidad Andrés Bello, participan en discusiones internacionales orientadas a fortalecer regulaciones para proteger el Continente Blanco frente al avance de especies invasoras y la presión sobre la pesca de krill.

En medio de un escenario marcado por el calentamiento global y los cambios acelerados en los ecosistemas polares, la presencia chilena busca aportar evidencia científica para impulsar nuevas acciones de conservación y gobernanza climática en la Antártica.

El 70% del agua para la minería provendrá del mar

La minería chilena avanza hacia una transformación hídrica estructural. Según proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre, para 2034 el 67,6% del agua utilizada por la gran minería del cobre provendrá del mar, principalmente mediante plantas desaladoras. Aunque esta transición reducirá la presión sobre fuentes continentales, también plantea nuevos desafíos ambientales asociados al manejo y vertimiento de salmuera y sus posibles efectos sobre ecosistemas costeros.

Frente a este escenario, la industria y empresas especializadas están impulsando tecnologías como sistemas de dilución avanzada, difusores submarinos optimizados, reutilización industrial de salmuera, modelación oceanográfica y monitoreo ambiental continuo para reducir impactos. El avance de nuevas desaladoras multipropósito también anticipa mayores exigencias regulatorias, innovación tecnológica y planificación costera integrada para compatibilizar el crecimiento minero con la protección ambiental marina.

Inscríbete en el Newsletter Juego Limpio de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informarte sobre los avances en materia de energía renovable en Chile y el mundo.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad