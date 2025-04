Concierto de Semana Santa en Talca

Teatro Regional del Maule, 1 Ote. 1484, Talca,

Jueves 10 de abril – 19:30 horas.

Entradas AQUÍ.

En el marco de la conmemoración de Semana Santa, el Teatro Regional del Maule (TRM) presentará un concierto especial a cargo de su elenco estable, la Orquesta Clásica del Maule, bajo la batuta del maestro Francisco Rettig y con la participación de la destacada soprano chilena Patricia Cifuentes.

Este evento ofrecerá un programa cuidadosamente seleccionado para generar un espacio de recogimiento y reflexión a través de la música. La orquesta interpretará el célebre Canon en Re mayor, P.37 de Johann Pachelbel, el conmovedor Aire de la Suite n.º 3 en Re mayor, BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, el emotivo Adagio de Tomaso Albinoni y Remo Giazotto, y una selección de arias de la Pasión según San Mateo, BWV 244 de Bach, en la voz de Patricia Cifuentes.

Con una trayectoria que la ha llevado a presentarse en los principales escenarios del país, Patricia Cifuentes es una de las sopranos más reconocidas del ámbito nacional. Su versatilidad y sensibilidad interpretativa aportarán una profundidad única a este repertorio, que invita a la introspección y al encuentro con la espiritualidad.

Patricia confiesa que este repertorio es muy significativo para ella. “Desde muy pequeña y hasta ahora siempre me resultó muy muy sobrecogedora la Semana Santa y ahora interpretar un repertorio así en un tiempo de introspección a mi me emociona mucho y además aún, con la música hermosa de Bach, que es una obra que desarrolla muy bien el texto y la música, en ambos aspectos están muy bien logrados”, mencionó la soprano que pretende transmitir estas emociones al público asistente. “Quiero que la gente sienta que va más allá de un canto con técnica, de un canto pulido, si no que eso mismo es a favor de la interpretación y por ende, llegar a la gente con estas cosas que no se ven, pero se sienten”.

Esta no es la primera vez de Cifuentes junto a la Orquesta Clásica del Maule. “Para mi siempre ha sido una experiencia muy enriquecedora presentarme con este elenco. Una experiencia que tiene un nivel alto de complejidad y exigencia, en lo técnico e interpretación. Creo que la batuta del Maestro Rettig es precisa para mi y siempre estoy muy feliz que me inviten a cantar y entregar mi arte junto a la Orquesta Clásica del Maule”.

Finalmente, Patricia destaca la labor que desarrolla el TRM. El Teatro Regional del Maule, en la difusión de la música clásica, es fundamental, yo creo que es un pilar que tenemos hacia el sur de nuestro país. Hay que itinerar aún más con la orquesta porque el nivel que tiene no es para presentarse pocas veces. Es mi apreciación como músico profesional, como cantante lírico y con una trayectoria de más de 20 años. Creo que hay que darle más énfasis para poder itinerar mucho más con este elenco, es muy necesario para nuestro país y el desarrollo de las artes y la música en general”.

Este concierto se enmarca dentro de la programación del TRM para acercar la música clásica al público de la región, consolidando su compromiso con la difusión de las artes.

Este programa especial de Semana Santa considera otras actividades gratuitas para diversas audiencias. La primera es el ensayo general abierto que se efectuará a las 12 horas del jueves 10 de abril, en la sala del TRM y está dirigido principalmente a adultos mayores y organizaciones sociales. Luego, a las 15 horas del mismo día, cantantes de la región tendrán una jornada de perfeccionamiento en la Clase Magistral que brindará la solista invitada, la soprano Patricia Cifuentes.

Finalmente, la Orquesta Clásica del Maule brindará un concierto de extensión, también de acceso liberado, que se efectuará el viernes 11 de abril, a las 19:00, en la Parroquia San Luis Gonzaga, que se encuentra en calle 8 Norte, en Plaza Las Heras.