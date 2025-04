Festival Internacional de Cine de Lebu

22 al 30 de abril .

Más información AQUÍ.

El Festival Internacional de Cine de Lebu conmemora su 25ª edición siendo una de las plataformas cinematográficas más importantes de Chile y Latinoamérica.

“Estos 25 años del Festival se viven con una emoción especial. Gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, la academia y la empresa privada, hoy estamos celebrando estos 25 años con un festival gratuito para la comunidad, reafirmando nuestro compromiso de acceso y oportunidades. Además, contaremos con preestrenos nacionales, nos acompañará el Museo Interactivo Mirador, MIM, y tendremos Bio Bio Conecta, una instancia de encuentro entre la industria y mercado del festival y mucho más. Los invitamos del 22 al 27 de abril en Lebu, Cañete, Concepción y Los Ángeles”, dice su directora, Claudia Pino.

CINELEBU tiene gran relevancia en el mundo cinematográfico hace varios años al ser el festival en Chile calificador en categoría de cortometrajes para los premios Oscar, Goya y Marca Chile, fortaleciendo su rol como impulsor del cine nacional e internacional.

Este año, el evento proyectará tres cortometrajes que han sido galardonados tras su paso por Lebu: “In the Shadow of the Cypress” y “I’m Not a Robot”, ganadores del premio Oscar, y “La Gran Obra”, cortometraje español recientemente premiado con un Goya.

Uno de los momentos más esperados será el preestreno exclusivo de “Me robaste el corazón: el amor de Roberto Parra y la Negra Ester”, la más reciente película de Boris Quercia. Protagonizada por Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky, la cinta narra la historia de amor entre el célebre músico chileno y la icónica Negra Ester.

El director Boris Quercia compartió su visión sobre la película y su participación en el festival:

“Siempre me quedó la inquietud de hacer cine, sobre todo después de mi experiencia en el teatro. Esta película narra una historia trágica, pero que nunca pierde esa mirada luminosa y resiliente con la que el pueblo chileno enfrenta la vida, incluso en medio de la desgracia. Es un honor presentar este preestreno en el gran Festival de Cine de Lebu”.