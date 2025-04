“La novicia rebelde” en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

Del 25 de abril al 10 de mayo.

Más información AQUÍ.

Por primera vez desde hace 15 años el Teatro Municipal de Santiago presentará una obra de teatro musical: La novicia rebelde. Se trata de la exitosa versión que el reconocido director de escena español Emilio Sagi estrenó en 2009 en el Teatro Châtelet de París y que ahora llega por primera vez a Latinoamérica como parte de la Temporada 2025 del principal escenario chileno. Un espectáculo lírico familiar que sin duda encantará a los públicos, basado en la clásica película homónima dirigida por Robert Wise y que cuenta con música de Richard Rodgers y libreto de Oscar Hammerstein II.

Con funciones del 25 de abril al 10 de mayo , su ficha artística además cuenta con Pedro-Pablo Prudencio, director musical de la obra y residente de la Orquesta Filarmónica de Santiago; Daniel Bianco, en la escenografía; Pablo Núñez, en el vestuario; Caetano Vilela, en la iluminación; y Patricio Gutiérrez, en los movimientos coreográficos.

Este título contará con las voces nacionales Vanessa Rojas y Camila Guggiana, en el rol de María, la Novicia Rebelde; Javier Weibel y Patricio Sabaté, como el Capitán Georg von Trapp; Andrea Aguilar y Regina Sandoval, en el de la Madre Abadesa; Javiera Barrios yFlorencia Romero, como la Hermana Berthe; Constanza Olguín y Consuelo Escudero, actuando como la Hermana Margaretta; Pamela Zavala y Francisca Muñoz, en el personaje de la Hermana Sophia, además de entre otros artistas nacionales y un grupo de 12 niños y adolescentes que interpretarán a Liesl, Friedrich, Louisa, Kurt, Brigitta, Marta y Gretl, luego de ser seleccionados en un proceso de audiciones. Los acompañará también el Coro del Municipal de Santiago que dirige Jorge Klastornick. En este título los diálogos se abordarán en español, y las melodías tan recordadas por el público serán interpretadas en su inglés original.

En el rol de Frau Schmidt, estará la querida actriz nacional de cine, teatro y televisión Gaby Hernández, rol que alternará con la cantantePaola Rodríguez.

“Para el Municipal de Santiago es una alegría llevar al público chileno esta magnífica puesta en escena de Emilio Sagi, que además cuenta con la participación de queridos y brillantes cantantes chilenos en los roles, y una actriz de la talla de Gaby Hernández. Es uno de los grandes hitos de nuestra Temporada 2025”, dice Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

La novicia rebelde

En 1949, la baronesa Maria Augusta von Trapp publicó su fascinante vida en el libro The Story of the Trapp Family Singers. Allí narraba cómo se convirtió en novicia a los 19 años y en institutriz a los 21, cuando fue llamada a educar a los siete hijos del viudo capitán Georg von Trapp. Maria se enamoró intensamente de los niños y niñas, con quienes compartía su pasión por la música. Agradecido por el cariño hacia sus hijos, el capitán se casó con ella en 1927. Pero pocos años después, la familia se vio obligada a huir al Nuevo Mundo debido al avance del Tercer Reich.

Este es el argumento de The Sound of Music, un musical que no solo recorre los inicios de Maria con la familia Von Trapp, sino que también muestra cómo llegaron a transformarse en estrellas de la música mientras Europa enfrentaba uno de los momentos más críticos de su historia. Con humor y delicadeza, esta clásica obra del siglo XX recuerda que la unión y el amor incondicional son la mejor forma de afrontar la adversidad.

Ficha artística

Dirección musical: Pedro-Pablo Prudencio

Dirección de escena: Emilio Sagi

Escenografía: Daniel Bianco

Vestuario: Pablo Núñez

Iluminación: Caetano Vilela

Movimientos coreográficos: Patricio Gutiérrez

Elenco

María Rainer: Vanessa Rojas / Camila Guggiana

La Madre Abadesa: Andrea Aguilar / Regina Sandoval

Hermana Berthe: Javiera Barrios / Florencia Romero

Hermana Margaretta: Constanza Olguín / Consuelo Escudero

Hermana Sophia: Pamela Zavala / Francisca Muñoz

Capitán Georg von Trapp: Javier Weibel / Patricio Sabaté

Franz: Abel Hernández

Frau Schmidt: Gaby Hernández / Paola Rodríguez

Liesl von Trapp: Pilar Garrido / Marisol Vega

Friedrich von Trapp: Jakob Malter / Samuel Infante

Louisa von Trapp: Constanza Wilson / Catalina Gutiérrez

Kurt von Trapp: Facundo Muñoz / José Gaspar Díaz

Brigitta von Trapp: Emilia Torrealba / Violeta Restovic

Marta von Trapp: Violeta Araya / Magdalena Fleishmann

Gretl von Trapp: Sofía Prudencio / Emma Lan Shen*

Rolf Gruber: Gonzalo Araya

Elsa Schraeder: Javiera Saavedra / Marcela González

Max Detweiler: Sergio Gallardo / Rodrigo Quinteros

Herr Zeller: Alonso Torres

Barón Elberfeld: Pablo Oyanedel

Almirante von Schreiber: Rodrigo Jiménez