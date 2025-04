Lanzamiento de la novela “Detrás del hábito” en Puerto Varas

Hotel El Greco, calle Mirador 134, Puerto Varas.

Miércoles 23 de abril – 19:15 horas.

“Marina”, una bonita joven que habita en un pueblo del sur, ve su vida trastocada tras involucrarse con su profesor de música y luego ser llevada a un convento por su madre.

“En un pueblo dominado por la tradición y la rigidez moral, se ve obligada a vivir en un convento, donde su hija recién nacida es dada en adopción sin su consentimiento. Años después, una carta le da esperanzas de encontrarla, lo que la impulsa a emprender un viaje lleno de obstáculos y revelaciones (…)”.

Esta historia intrigante es el eje central de la novela “Detrás del hábito” (Ediciones Mac-Kay), de la pintora Carmen Pérez Meyer, una obra de 387 páginas.

Esta es la cuarta novela de Carmen Pérez Meyer. El año 2014 publicó su primer libro “Pensión Leonor” (Contra Réplica), al que siguieron “Las islas donde las casas navegan” (Ril Editores) y “Centinelas de piedra” (HB Editores).

La escritora nació en Valdivia y actualmente está radicada entre Santiago y Puerto Varas. Es además una premiada pintora, con tres décadas de trayectoria y ha expuesto sus obras en diferentes galerías del país.

La autora cuenta que se introdujo en el mundo de la literatura por casualidad. “La escritura es para mí un regalo que cuido como tal y que nació de manera espontánea, libre y sin grandes pretensiones”. Añade que “siempre tuve la inquietud de escribir. De hecho, en una época escribí poesía y con el tiempo decidí empezar una novela sin ninguna pretensión, sin embargo lo disfruté tanto que se ha vuelto una más de mis pasiones”.

“Marina” –detalla-es un personaje ficticio, una adolescente que se embaraza y que muestra una realidad que en ocasiones suele ser devastadora. “Mi personaje nació un día que me topé con una monja en un supermercado. Iba vestida con su hábito negro y me pregunté: ¿que habrá detrás de ese hábito? Me gustó como para titular una novela. Lo demás fue una aventura. Ir a algunos monasterios, conocer en persona a algunas hermanas, investigar sus rutinas, ir creando los personajes que la rodean y dejar que la imaginación y la perseverancia hicieran lo suyo”.

Carmen Pérez asegura que esta novela, pese a relatar una historia intrincada y estremecedora, transmite esperanza. “Nos muestra el valor de una joven que tuvo que vencer grandes barreras con tal de rescatar el tesoro que le arrebató su madre. Nos habla de valentía, de resiliencia, del valor de la amistad, de cómo debemos ampliar nuestra mirada si pretendemos encajar en un mundo veleidoso, de la perseverancia”.

Su objetivo es que “Detrás del Hábito” “vuele como los pájaros, libre y sin fronteras. Soy una amante de la lectura y me he dado cuenta que cada libro que uno lee algo nos deja, un sabor, una sensación, un aprendizaje. Nos muestra que la imaginación no tiene límites. Con ella podemos viajar, enamorarnos, crear el mundo que soñamos”.