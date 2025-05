Conferencia Internacional sobre reconstrucción, acción climática y reducción de riesgo de desastres

Campus Lo Contador, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, y Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso.

Hasta el 29 de mayo.

Entre el 26 y 29 de mayo, Chile acogerá, por primera vez en América Latina, la nueva edición de la International i-Rec Conference, uno de los encuentros académicos más relevantes a nivel mundial en torno a la reducción del riesgo de desastres, la reconstrucción post-catástrofe y la acción climática.

Bajo el lema «(in)formalities: Understanding different forms of agency in disaster risk reduction, climate action, and reconstruction», la Conferencia reunirá a expertos y expertas de más de 25 países, para debatir el rol de la ciudadanía, la informalidad y las instituciones en contextos de crisis y reconstrucción post-desastre.

El evento es organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) y la Red Internacional i-Rec, y contará con actividades presenciales como ponencias magistrales, visitas a terreno, paneles de discusión y presentaciones de investigaciones sobre los desafíos actuales en torno a desastres socionaturales y procesos de reconstrucción.

Conferencias Magistrales abiertas al público

Uno de los puntos más destacados del evento serán las Keynote Conferences, abiertas a todo público con previa inscripción.

Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, abrirá la jornada del 27 de mayo en Valparaíso con la charla “Del Top-down al Bottom-up: desafíos y aprendizajes del ciclo de emergencias en Viña del Mar”, compartiendo la experiencia de la Municipalidad de Viña del Mar tras los devastadores incendios del verano 2024.

El 28 de mayo, en Santiago, Sergio Palencia (Universitat Politècnica de València) abordará las nuevas realidades de la planificación territorial en zonas inundables, tema clave frente al aumento de eventos extremos.

Finalmente, el 29 de mayo, Sergio Baeriswyl, Premio Nacional de Urbanismo y protagonista del proceso de reconstrucción post-27F, presentará una reflexión sobre resiliencia urbana a partir de su experiencia en la Región del Biobío.