Concierto “Las Cuatro Estaciones Chilenas” en San Carlos, Chillán Viejo y Chillán

La Orquesta Sinfónica de Ñuble se embarca en uno de los hitos más ambiciosos y originales de su joven carrera. Bajo la dirección del maestro Emmanuele Baldini, el conjunto regional estrenará, en junio, “Las Cuatro Estaciones Chilenas”, una suite contemporánea escrita por compositores nacionales que se presentará con las icónicas “Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi.

El concierto, titulado “Las Ocho Estaciones”, se presentará en San Carlos, Chillán Viejo y Chillán, y tiene como inspiración el emblemático disco del violinista Gidon Kremer que reunió a Vivaldi con Piazzolla. Esta vez, el giro es local. y, en lugar de las estaciones porteñas, Baldini propuso crear nuestras propias estaciones, a partir de paisajes, culturas y sensibilidades chilenas.

“Es un proyecto que nos llena de orgullo. No solo es fascinante para el público, sino que también permite lanzar al mundo cuatro nuevas obras chilenas escritas especialmente para nuestra orquesta”, comenta. Y agrega: “Quise partir desde Vivaldi, porque sus conciertos describen la naturaleza con una precisión y belleza sobrecogedora. Luego me pregunté: ¿por qué no hacer nuestras estaciones y entregárselas a creadores del país?”

Así nació esta colaboración que cruza lo barroco con lo actual. Los convocados fueron Millaray Parra, María Carolina López, Javiera Campos Gatica y Jean Barahona, quienes asumieron el desafío de componer una estación cada uno, eligiendo libremente cuál interpretar y con plena libertad creativa dentro de ciertas directrices.

Jean Barahona, violista antofagastino y autor de “El Verano Chileno”, quiso reflejar esta temporada desde un enfoque singular. “Pensé en lugares extremos como Rapa Nui y la Antártica. Fue un trabajo exigente, porque las estaciones de Vivaldi y Piazzolla son referentes altísimos, pero fue una experiencia muy rica, intensa y emotiva”.

Para Millaray Parra, integrante del grupo “Pájaros Kiltros” y creadora de “El Invierno Chileno”, la elección fue inmediata. “El solsticio de invierno tiene para mí una carga simbólica muy profunda. La noche más larga, el regreso de la luz, el frío que me gusta tanto. Todo eso lo quise plasmar en la obra”.

Desde Valparaíso, Javiera Campos Gatica propuso un “Otoño Chileno” introspectivo, melancólico y poético, influido por el célebre poema “Otoño” de Gabriela Mistral. “Es una estación mágica, donde todo se recoge hacia adentro, hacia la contemplación”, señala.

Con la obra de Campos la orquesta regional rinde un homenaje a Gabriela Mistral, aludiendo a su figura en la conmemoración del 80 aniversario de la obtención del Premio Nobel de Literatura.

La Primavera llega de la mano de María Carolina López, directora de orquesta, compositora y miembro por más de dos décadas del conjunto “Las del Puerto”. Su visión completa el ciclo con la energía renovadora y luminosa de una primavera-sur, como ella la denomina, “pensando en Chile como el sur del mundo”.

“Las Ocho Estaciones”, que cuenta con la participación como solistas de Ileana González y Emmanuele Baldini, se presentará en tres fechas:

Programación:

Viernes 6 de junio, 19:00 horas – Centro Cultural de San Carlos

Sábado 7 de junio, 18:00 horas – Casa de la Cultura de Chillán Viejo

Domingo 8 de junio, 17:00 horas – Teatro Municipal de Chillán

* Este concierto es financiado por el Programa de Orquesta Profesionales Regionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.