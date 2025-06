Presentación del libro “Pedagogía Mistraliana”

BiblioGAM, Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio A, piso 3, Metro UC.

Jueves 17 de julio – 19:00 horas.

Ideas, miradas, propuestas, experiencias remotas, vivencias como maestra. Estos son solo algunos de los contenidos reunidos en el libro “Pedagogía Mistraliana”, la novedad editorial de Ediciones Libros del Cardo que se une a la Colección Gabriela Mistral, conjunto de textos que propone miradas específicas a aristas importantes de la obra mistraliana.

Entre los textos de “Pedagogía Mistraliana”, que van de 1917 a 1948, se incluyen el clásico “Pensamiento Pedagógico”, una enumeración de principios y preceptos como “toda lección es susceptible de belleza”; “todo para la escuela; muy poco para nosotras mismas”; “enseñar siempre (…) enseñar con la actitud, el gesto y la palabra”; y “no hay sobre el mundo nada tan bello como la conquista de almas”.

También, la mirada de Mistral a la educación como un ejercicio estético político con textos como “La enseñanza, una de las más altas poesías”. “Les hablaría a ustedes de cómo siento yo que la belleza es tan educadora como la lógica”, dice en uno de los contenidos.

Como explica Gladys González, este libro se propone “compilar temáticamente el pensamiento de Gabriela Mistral sobre la educación artística, popular y rural, la discriminación y las inseguridades provocadas en la infancia, las teorías pedagógicas y políticas que asimiló y desarrolló en Chile y México desde 1917 a 1948. Además refleja como ella crea analogías sobre la lectura y las bibliotecas como parte del ecosistema latinoamericano y del urbanismo para alimento del espíritu y de la dignidad del pueblo. Esta selección es un brevario indispensable para los y las educadoras, así como quienes se desempeñan en la mediación lectora y las bibliotecas”.

La educación como espacio a innovar

“La viejas verdades pedagógicas son como las del Evangelio: todos las conocemos, pero deben ser agitadas de cuando en cuando, para que exalten los ánimos”, plantea la educadora en uno de sus textos, evidenciando su mirada atenta a los cambios, a la innovación en el mundo educativo, de la mano de los fenómenos sociales, la llegada masiva del cine y el establecimiento de derechos.

Pero más allá de los acontecimientos, Mistral ve la misión pedagógica como un espacio de innovación a nivel del maestro o maestra. “La Escuela Nueva, mi amigo, es una creación espiritual y sólo la pueden hacer hombres y mujeres nuevos, verdaderamente asistidos de una voluntad rotunda de hacer otra cosa”, señala.

En esa línea el libro recoge algunos textos dedicados a experiencias extranjeras, como el formato de escuela-granja en México, el método Montessori y el ejemplo de Doctor Decroly en Bélgica. “La proximidad a la tierra le da vergüenza de gastar diez horas enseñando análisis gramatical”, dice sobre la escuela agrícola; y agrega: “no hay éxito escolar que no tenga este nombre: experiencia”.

Asimismo, dedica líneas a proponer ideas para el contexto local, entre ellas: “hagamos en 1918 más Juegos Florales netamente infantiles. Los temas serán cuentos y versos para niños”.

También, plantea “una combinación de cine educativo en las bibliotecas infantiles (…) sería de aconsejar para que el libro no quede enteramente derrotado por la sala de espectáculo”. A esto suma “un servicio giratorio de libros entre los quioscos de parques y paseos de la ciudad”; bibliotecas infantiles en lugares de veraneo y un programa de madrinas de lectura.

Este punto revela la mirada de Mistral sobre la importancia de las bibliotecas y las y los bibliotecarios. “Biblioteca y Escuela son sinónimos”, señala, recordando que en su experiencia “explicar libros convidando a leer me pareció siempre una fiesta, y en mí hasta una euforia” .

“Hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer”, agrega en otro de los textos seleccionados.

El niño: la infancia como potencia y el deber del Estado

Otro de los puntos de vista de Mistral es la infancia como potencia. “No desprecies al niño, que es toda su vida”, dice, destacando que en esta etapa “él inventa tanto como aprende, no es verdad que lo imite todo (…) él quiere construir a toda costa”.

En ese sentido refuerza su mirada sobre la educación como derecho y como fuente de progreso. “Una ordenada de instrucción primaria obligatoria ensayada por algunos municipios consigue ya llevar a la Escuelas Públicas a todas las niñas del pueblo. Se está labrando con esto, como un bloque de oro, el futuro de Chile”, dice en ese sentido.

“Cuando echo mi grano no pienso en un trigal inmenso que se levantará del polvo; pienso solamente que mi grano dará una espiga rubia”, agrega Mistral.

En esa línea, defiende también el “derecho de la inteligencia a ser defendida, protegida, excitada, confortada y acatada por un Estado sagaz y atento que no la abandone ni la desprecie”.

Presentación en GAM

El libro será presentado por Fernanda Vera Malhue, directora del Archivo Central Andrés Bello de la U. de Chile; Yocelyn Valdevenito, investigadora; y Joyce Morales, poeta y docente de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Ediciones Libros del Cardo posee una nutrida colección en torno a Gabriela Mistral, que contempla los libros: Cuentos inéditos y autobiografías; Iniciática, astral y precursora; Herbario mistraliano. Diarios y cuadernos de jardín; Textos sobre naturaleza; Mistral editora. La Revista Mireya en Punta Arenas; La magia del oficio, magia se queda. Gabriela Mistral y los Oficios, co publicado por Ediciones Libros del Cardo y Oficios Varios; y “Los seres buenos se hacen mejores con el dolor, los malos nos hacemos peores. Cartas de amor 1905-1956”.

Otro de los trabajos que Ediciones Libros del Cardo -también con Oficios Varios- es el podcast El Fantástico Mundo Mistraliano, conducido por Gladys González y Javiera Naranjo, donde cada capítulo cuenta con una persona invitada para profundizar sobre algunos de los libros de la colección. Este material está disponible de manera gratuita en Spotify y ha tenido una rotación sonora en Radio Universidad de Chile.