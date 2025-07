Taller de crónica en Arica

Lunes 28 y martes 29 de julio – 18:30 a 20:30 horas.

El valor general del taller es de $90.000, con una tarifa especial de $75.000 para quienes se inscriban antes del 15 de julio. Los cupos son limitados.

Inscripciones AQUÍ.

A cargo de la periodista y corresponsal internacional Yasna Mussa, la actividad está dirigida no solo a periodistas o personas del mundo de las comunicaciones, como se podría pensar, sino que a todas aquellas personas interesadas en contar historias, sin importar su experiencia previa en escritura.

El taller contempla dos sesiones que combinan lectura, reflexión y ejercicios prácticos, además de la entrega de material complementario en distintos formatos (textos, podcasts, documentales, entre otros).

¿Cómo empezar a escribir una historia? ¿Qué la convierte en algo más que una simple anécdota? ¿Cómo lograr que una vivencia particular conecte con lo universal? Estas son algunas de las preguntas que guiarán el trabajo durante las jornadas, en las que también se revisarán crónicas excepcionales y se trabajará con herramientas narrativas y literarias para fortalecer el proceso de escritura.

De este modo, cada participante recibirá una carpeta digital con materiales complementarios y podrá desarrollar su propio texto en un espacio cuidado, de intercambio y aprendizaje colectivo.

Sobre la tallerista

Yasna Mussa es periodista ariqueña, reportera independiente y cofundadora de la revista Late. Ha sido colaboradora de medios internacionales como The New York Times, El País y The Washington Post, y ha cubierto en terreno temas de derechos humanos, medio ambiente y género en África, Asia, Europa y América Latina. En mayo pasado publicó “Palestina Infinita”, su primer libro de crónicas, bajo el sello Ariel (Editorial Planeta).