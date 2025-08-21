Concurso literario José Luis Rosasco

Hasta el 5 de septiembre.

Postulaciones AQUÍ.

La Corporación Cultural de Ñuñoa invita a todos los estudiantes que estén cursando de I a IV medio a participar de este importante concurso literario.

El 17 de diciembre de 2020, por medio del Decreto N° 1542, se instauró el Concurso Literario José Luis Rosasco Zagal, quien, a lo largo de su trayectoria, demostró una firme voluntad por fomentar la literatura, la escritura y la lectura entre los jóvenes, contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de lectores y escritores. Gracias a ello, logró convertirse en un escritor imprescindible de la literatura chilena, dejando un invaluable legado para las futuras generaciones.

Bases:

1.- Cada participante podrá presentar solo un cuento.

Los cuentos deben ser enviados en formato PDF (peso máximo del archivo 10 mb), hoja tamaño carta, fuente Arial 12, con márgenes justificados e interlineado 1,5. Cada cuento no podrá superar las cuatro carillas.

2.- Cada participante deberá presentar una breve biografía junto a su obra. La biografía debe tener un máximo de 250 palabra en formato PDF (peso máximo del archivo 10 mb), hoja tamaño carta, fuente Arial 12, con márgenes justificados e interlineado 1,5.

3.- El participante se compromete a garantizar la autoría y originalidad de su obra y que no sea copia ni modificación total o parcial de ninguna otra. Se establece que no se podrá utilizar IA.

4.- Para participar se debe completar el formulario online disponible con los datos de

quien postula subiendo su obra y su biografía en PDF en la página:

Características generales del concurso:

Género: Cuento

Temática: Libre

Público dirigido: Estudiantes de I a IV medio, entre 14 y 18 años.

Premios:

1° lugar: $1.000.000

2° lugar: $600.000

3° lugar: $400.000

Fechas:

21 de julio: Convocatoria y entrega de bases en sitio web www.ccn.cl

5 septiembre: Fecha final de recepción de los cuentos.

Premiación: viernes 5 de diciembre 19:00 horas

Corporación Cultural de Ñuñoa, Irarrázaval 4280

Jurados:

Teresa Calderón González

Juan Antonio Muñoz Herrera

Sergio Gómez Mardones

Lulú Rosasco Bravo