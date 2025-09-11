Conmemoración del golpe de Estado en Museo de la Memoria

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

11 de septiembre – 10:00 a 17:00 horas.

Diversas actividades realizará el Museo de la Memoria para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Sintoniza con la Memoria

10.00h | Explanada MMDH

Escucha en tiempo real el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, a través de un relato que fue reconstruido con archivos radiales de la época, que son parte de las colecciones del Museo.

Epistolario de la Memoria

12.00h | Explanada MMDH

Lanzamiento de Epistolario de la Memoria 2025, conmemorando a los niños y adolescentes víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Lectura de cartas de escritas por estudiantes a víctimas de su misma edad, acompañadas de la presentación el Coro Pudahuel de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel.

Maneras de Re existir

17.00h | Muestra Principal MMDH | Compañía de danza La Vitrina

Segunda propuesta de la tríada “Las Danzas Memoriales” proyecto entre Colectivo Danza La Vitrina y Plataforma Bastarda. Cuerpos deshabitados e imposibilitados de contactar, reaparecen en una escena una y otra vez, y en esa reincidencia, distintas claves condicionarán otros posibles.