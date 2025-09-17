Exposición “Humana Realidad” en Galería Eduardo Lira

Galería Eduardo Lira, Luis Pasteur 5782, Vitacura.

Inauguración: jueves 25 de septiembre – 19:00 horas.

El arquitecto y pintor Peter Pollak inaugura su primera exposición individual en Chile, “Humana Realidad. Mirada Expresionista y Simbólica”.

Tras más de cuatro décadas participando en miles de proyectos arquitectónicos en Chile —desde el diseño hasta el desarrollo e implementación de productos arquitectónicos a lo largo del país y en el extranjero—, Pollak decidió en 2023 dedicarse plenamente a la pintura. Desde entonces ha consolidado un estilo expresionista propio, en el que el óleo y la espátula ocupan un lugar central.

Formado en Londres, Estados Unidos y Suiza, su propuesta combina la rigurosidad del diseño con la libertad del gesto pictórico.

Su obra se centra en dos ejes principales: la figura humana y su dimensión psicológica, explorando identidad, deseo e introspección; y las escenas evocadoras y teatrales, donde naturaleza y humanidad se funden en un plano simbólico y emocional. Las mujeres chilenas, los paisajes y las tradiciones son sus mayores fuentes de inspiración, plasmadas en obras como Torso de Mujer, La Minga, Valle de la Luna Atacama y Río en las Montañas.

La exposición reúne una selección de sus obras más recientes, en las que Pollak explora la condición humana a través del paisaje y la metáfora visual. Ofrece al espectador una pintura que es al mismo tiempo raíz, regreso y revelación, en la que lo cotidiano se vuelve simbólico y lo natural se humaniza, invitando a contemplar la complejidad de la vida desde una mirada expresionista.

Entre las piezas que se presentarán destacan Río en las Montañas, La Minga, Velero Cielo Anaranjado y Fin del Mundo en el Ártico, parte de una colección que conecta la tradición expresionista con un enfoque simbólico y contemporáneo.