Plataforma global integra por primera vez datos de glaciares de Patagonia y Tierra del Fuego

La iniciativa reúne información científica dispersa en un sistema abierto que permite analizar la evolución glaciar en una de las zonas más sensibles al cambio climático en el Hemisferio Sur.

Una red internacional de científicos desarrolló una plataforma de acceso abierto que integra, por primera vez, datos geoespaciales sobre los glaciares de la Patagonia y Tierra del Fuego, consolidando información clave para el estudio del cambio climático en el extremo sur del continente.

El sistema, denominado QFuego-Patagonia, reúne en un solo entorno datos glaciológicos, atmosféricos, geológicos y geomorfológicos, disponibles a través de un sistema de información geográfica (SIG) y un portal interactivo que permite visualizar, descargar y analizar información científica de manera integrada.

El proyecto fue liderado por el Dr. David Farías Barahona, académico de la Universidad de Concepción e investigador en Alemania, y cuenta con la participación de equipos de más de una decena de países. La iniciativa busca superar la fragmentación histórica de datos en la zona, permitiendo una comprensión más completa de la dinámica glaciar y sus transformaciones en el tiempo.

Con más de 20 mil km² de superficie glaciar –los más extensos fuera de la Antártica en el hemisferio sur–, la Patagonia y Tierra del Fuego constituyen un territorio estratégico para el monitoreo climático global. En las últimas décadas, la zona ha registrado retrocesos sostenidos del hielo, formación de lagos proglaciares y cambios en la disponibilidad hídrica, fenómenos asociados a riesgos como inundaciones y deslizamientos.

La plataforma incorpora inventarios de glaciares, variaciones de masa y altura, velocidad del hielo y reconstrucciones de su evolución en los últimos 35 mil años, configurando una herramienta clave para la investigación científica, la modelación climática y la evaluación de riesgos en un escenario de cambio acelerado.