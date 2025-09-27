Serie “El misterio de la estrella parpadeante”

Vía DIRECTV y DGO.



Sábado 27 de septiembre – 21:00 horas.

En el marco del Día Mundial de la Astronomía, DIRECTV y DGO estrenarán el sábado en exclusiva “El misterio de la estrella parpadeante”, una serie audiovisual original del programa Escuela Plus que invita a las infancias a explorar el universo con curiosidad, asombro y espíritu aventurero.

La astronomía es la ciencia que estudia la estructura y composición de los cuerpos celestes, como estrellas, planetas, meteoritos, agujeros negros y demás fenómenos que se encuentran en el universo. Y este año se celebra el sábado 27 de septiembre.

De entre todas las ciencias, la astronomía es una de las más antiguas, porque surgió desde el preciso momento en que los hombres dejaron de ser nómadas y pasaron a establecerse en un lugar geográfico por mucho tiempo.

Compuesta por diez episodios de siete minutos, esta producción en formato live action con intervenciones animadas combina ciencia, fantasía y emoción para acercar el conocimiento astronómico a chicos y chicas de manera lúdica y estimulante.

La historia sigue a los niños Bmx (8 años), Ara (7), Zoila (11) y Galileo (10), cuatro amigos que, durante una travesía nocturna, se encuentran con una criatura mágica y sabia. El estreno será el sábado 27 a las 21.

Cada capítulo desafía a los protagonistas a resolver los misterios del cosmos mientras enfrentan el enigma de una noche que parece no tener fin. A través de sus descubrimientos, el grupo aprenderá sobre los cielos y encontrará la clave para regresar a casa.

Más que una ficción, “El misterio de la estrella parpadeante”, la primera ficción producida íntegramente por la Fundación Norma y Leo Werthein para el programa de edutainment Escuela Plus es una invitación a mirar el cielo con nuevos ojos.

Su estreno en esta fecha especial refuerza el compromiso de DIRECTV y DGO con la promoción de contenidos que despierten vocaciones científicas y fomenten el vínculo entre las infancias y el universo.

Tras el estreno, el contenido quedará disponible en la plataforma de TV en vivo y streaming DGO; en la cuenta de Youtube del programa Escuela Plus; y en la web https://escuelaplus.com/