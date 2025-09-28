Programa Internacional “Líderes para una Sociedad Libre”

Hasta el 25 de noviembre.

Con la participación de Evelyn Matthei, Hernán Larraín Fernández y el académico mexicano Julio Castillo, el martes 23 fue la clase inaugural del Programa Internacional “Líderes para una Sociedad Libre” de la Fundación Jaime Guzmán, en alianza con UPLA y el Grupo Libertad y Democracia.

La iniciativa -100% online- busca entregar herramientas teóricas y prácticas para formar nuevas generaciones de líderes comprometidos con la defensa de la libertad y la democracia. Son 10 sesiones, cada una compuesta de una charla de un referente político iberoamericano y una clase de un académico de prestigio internacional.

Además de los expositores de la primera jornada, destacan los ex presidentes Iván Duque y Guillermo Lasso, Cayetana Álvarez de Toledo, Rosa María Payá, Keiko Fujimori, Delia Ferreira y Felipe Larraín.

Los temas abarcan los principios de una sociedad libre, ética pública, rol del Estado, Estado de Derecho y democracia, economía social de mercado, derechos humanos, conflictos y desafíos regionales, el nuevo orden mundial y un taller sobre comunicación política.

La convocatoria ha superado ampliamente las expectativas con 3.161 inscritos de 23 países.

Entre los participantes un 25% son de Chile, 20% de Ecuador, 17% de Venezuela, 7% de Colombia y 6% de México, además de representantes de otros 18 países, principalmente de Iberoamérica.

Con esta iniciativa, la Fundación Jaime Guzmán y sus aliados buscan fortalecer la formación en liderazgo y pensamiento crítico, promoviendo la construcción de una red iberoamericana de líderes con vocación de servicio público y compromiso con el desarrollo de sociedades más libres, prósperas y responsables.