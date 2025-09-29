Día del Rock Chileno en Tiltil

Plaza de Armas, Tiltil.

Sábado 4 de octubre – 16:00 horas.

La XIV versión del Día del Rock Chileno “Francisco Conejera” es una fiesta musical que desde el año 2011 se ha consolidado como uno de los hitos culturales más importantes de la comuna. Si bien la fecha de esta celebración es el día 15 de agosto, se reagendó por condiciones climáticas.

La celebración se enmarca en el Día del Rock Chileno, instaurado a nivel nacional en homenaje a la primera presentación de Los Jaivas (entonces “High Bass”) el 15 de agosto de 1963. En Tiltil, esta conmemoración ha tenido un sello propio, reuniendo en sus trece ediciones anteriores a más de 200 agrupaciones musicales locales, nacionales e internacionales, impulsando la creación artística y fortaleciendo la escena musical comunal.

El evento lleva el nombre de Francisco Conejera, músico, gestor cultural y periodista, quien junto a Hugo Sagua y el área de Cultura de la Municipalidad de Tiltil fue impulsor de esta fiesta, que hoy es parte de la identidad cultural local.

Para esta XIV versión, la jornada contará con un potente cartel que reúne talento local y proyección músical con Atomic Rage, Proberbio, Mr Pinop, Tribu de Jah, Figuretti’s, Áregon, Suerte Williams y Los Sacros junto a las bandas formativas del Centro Cultural Tiltil “7 Hertz” y del Centro Cultural Raíces Propias “The Lost”.

Y para cerrar la noche, se presenta Sinergia con todo el power del “metal pájaro” nacional, quienes han cosechado una gran carrera de 33 años de trayectoria músical obteniendo grandes reconocimientos como el premio Altazor 2008, Gaviota de Plata en el Festival de Viña 2007 y quienes en abril del presente año fueron teloneros de System of a Down en el Estadio Nacional.

La celebración estará acompañada por el Mercadito de las Artes y Artesanías y la Feria de Emprendimientos en la Plaza de Tiltil, transformando la comuna en un punto de encuentro para la música, la creación y la comunidad.

Este año, la celebración alcanza un nuevo hito: con el lanzamiento del sitio oficial www.diarockchileno.cl, por primera vez el público podrá acceder a un archivo digital inédito que recopila 14 años de historia de esta celebración en Tiltil. Este registro pone en valor cómo la comuna ha mantenido la bandera del rock en alto de manera continua, siendo la única localidad en Chile con este hito. Archivo e investigación a cargo del músico tiltilano Hugo Sagua Villarruel.

Esta actividad es organizada por la Corporación Municipal de Cultura de Tiltil, en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Tiltil, la Corporación Empresarial Pro Tiltil y Codelco Andina.