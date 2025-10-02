Feria Art Mova en La Dehesa

Centro Gastronómico y Turístico ZOCO, La Dehesa 1500, Lo Barnechea.

Inauguración: jueves 2 de octubre – 19:00 horas.

13:00 a 20:00 horas.

Hasta el 19 de octubre.

El colectivo de artistas visuales MOVA (Movimiento Viva el Arte), respaldado por Galería VALA, es la entidad organizadora de esta muestra colectiva de gran formato.

El evento contará con la participación de más de 100 artistas de distintas disciplinas: pintura, escultura, grabado y fotografía. Una característica central de esta edición será la creación de arte en vivo por parte de los expositores, permitiendo a los asistentes observar el proceso técnico y material detrás de las obras.

Adicionalmente, se realizarán actividades artísticas durante los fines de semana, con un enfoque en la participación del público infantil. Esta es la segunda edición de la feria de arte que se realiza en el espacio ZOCO.

MOVA (Movimiento Viva el Arte) es un colectivo conformado por más de 650 artistas visuales, chilenos y extranjeros residentes en Chile. Cuenta con el respaldo de Galería de Arte VALA, con 23 años de trayectoria en el mercado del arte. MOVA se ha consolidado como un espacio de difusión, formación y exposición de arte contemporáneo nacional.