Primer Festival del Libro “Una loica me contó…” en Viña del Mar

Museo Artequin Viña del Mar, Alcalde Prieto Nieto 500, Quinta Vergara, Viña del Mar.



Sábado 18 y domingo 19 de octubre .

Inscripciones en inscripciones@artequinvina.cl.

El Museo Artequin Viña del Mar realizará el próximo sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025 su Primer Festival del Libro “Una loica me contó…”, un evento gratuito que se desarrollará en las dependencias del museo, al interior de la Quinta Vergara.

La iniciativa contempla una feria del libro con editoriales, autores, librerías y proyectos culturales, además de una programación de talleres, cuentacuentos, espectáculos y lanzamientos pensados para la comunidad y las familias, en una actividad que busca promover la lectura y fortalecer el vínculo entre arte, literatura y educación.

Sobre esta gestión cultural, Geraldine Escobar, directora ejecutiva del Museo Artequin Viña del Mar, señaló:

“Con la creación de este festival buscamos que el museo se transforme en un espacio vivo, de encuentro y diálogo en torno a la literatura y el arte. Queremos que la comunidad y las familias disfruten de talleres, cuentacuentos y actividades gratuitas, reafirmando el rol del museo como un lugar abierto y acogedor”.

Programa destacado

El sábado 18 se realizarán talleres como “Libros calentitos” (primera infancia), “Fanzine: Territorio estampado” y “De la viñeta al joystick: cómic y videojuego”, además de actividades como el Mapeo del poema: “La fuga” de Gabriela Mistral” y los cuentacuentos de Vicky Silva y Lucía P. Vives.

El domingo 19 se presentará el taller “¿Para qué sirve el arte?”, el cuentacuentos “Cuentos del mundo”, el Taller de encuadernación australiana, la obra “La niña más fea del mundo” de Maju Castro, el lanzamiento del libro “Ocaso” de Ignacio Ortega y el espectáculo de cierre con Mora Lucay.

El Festival del Libro “Una loica me contó…” es organizado por el Museo Artequin Viña del Mar, con el apoyo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.