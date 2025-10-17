Película “Las cenizas” en Red de Salas

Antofagasta, Los Andes, San Antonio, Santiago, Valdivia y Puerto Montt .



17 de octubre al 17 de noviembre.

Más información AQUÍ.

Las cenizas (Dir. Stjepan Ostoic Papic, Chile), estrenada el pasado 25 de septiembre en espacios de exhibición independientes, ha recorrido las salas de la Red Salas de Cine de norte a sur del país, con más de 26 funciones y 9 cineforos ya realizados, esto gracias a su selección en la convocatoria Estrenos en RED 2025, iniciativa que busca ser un apoyo para películas sin distribución en Chile y que es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

El segundo largometraje del director antofagastino Stjepan Ostoic Papic, es un drama lleno de suspenso, protagonizado por Paola Lattus, Paula Zúñiga, Luz Domic y José Soza, que sigue a Irene, quien pierde a su padre de manera inesperada, en lo que ella cree fue una asesinato. Esta película es un thriller, en blanco y negro, lleno de misterio y de suspenso, que ha logrado cautivar al público en las salas y abrir conversaciones en torno a temas como la vejez, la memoria y los códigos del género en el que se inscribe.

“Ha sido muy valioso poder conversar sobre los temas más diversos, trascendiendo los límites de la propia película, especialmente en una sociedad tan polarizada donde el diálogo se vuelve más necesario que nunca. Sé, además, que esta sensación se replica en otros/as participantes de la película que han encabezado cineforos, con quienes me he reencontrado tras el estreno que compartimos en SANFIC hace poco más de un año”, comenta el director de la película, Stjepan Ostoic Papic.

La película fue realizada de manera íntegra en Antofagasta, y tuvo un multitudinario Avant Premiere en esa ciudad, con la presencia de su director y parte del equipo de la película. Tras ese hito comenzó su recorrido por los espacios de exhibición de la Red, con 26 funciones ya realizadas hasta la fecha, incluyendo 9 cineforos donde han participado Stjepan Ostoic Papic (director), Alejandro Ugarte (productor), Paola Lattus (protagonista), José Soza (actor), Luz Domic (actriz), Ángela Acuña (compositora banda sonora de la película), y Hernán Saavedra (colorista).

Tras un paso por el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar FICVIÑA y el Santiago Festival Internacional de Cine SANFIC, donde Paola Lattus obtuvo un reconocimiento a su interpretación en la película, Las cenizas continúa con su recorrido en los espacios de exhibición de la Red Salas Independientes de Cine Chile, con varios cineforos ya confirmados.

“El recorrido de la película ha excedido mis expectativas. Una película regional, en blanco y negro, podía perfectamente alejar a un público que no es asiduo al cine, pero ha pasado todo lo contrario. Considero que este recorrido refuerza la importancia de las salas independientes, y muestra cómo su presencia no compite, sino complementa, el rol de las salas comerciales presentes en Chile”, comenta Stjepan Ostoic Papic sobre su experiencia vinculada al estreno de su película.

Las cenizas fue seleccionada como largometraje chileno en Estrenos en RED 2025, convocatoria que cada año elige dos títulos, uno chileno y otro latinoamericano, para su estreno comercial en nuestro país, y que en esta ocasión recibió 132 postulaciones provenientes de Chile y otros 11 países de la región. El llamado 2026 será prontamente anunciado por la Red de Salas.

PRÓXIMAS FUNCIONES:

→ Zona norte

Miércoles 22 de octubre – 20 hrs – Esquina Retornable en Antofagasta

→ Zona centro

Viernes 17 de octubre – 18:30 hrs – CasaVerde en Los Andes

Miércoles 22 de octubre – 19 hrs – Centro Cultural San Antonio en San Antonio – Cineforo con Stjepan Ostoic Papic (director) y Alejandro Ugarte (productor)

→ Región Metropolitana

Viernes 17 de octubre – 20 hrs – Cineteca Nacional de Chile en Santiago – Cineforo con Stjepan Ostoic Papic (director) y José Soza (actor)

Jueves 23 de octubre – 19 hrs – Sala K Sede Maipú en Maipú – Cineforo con Stjepan Ostoic Papic (director) y Alejandro Ugarte (productor)

Viernes 24 de octubre – 20 hrs – Cineteca Nacional de Chile en Santiago

Lunes 17 de noviembre – 18:30 hrs – Cine UC en Santiago

→ Zona sur

Viernes 17 de octubre – 19 hrs – Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt

Martes 21 de octubre – 19 hrs – Cine Club UACh en Valdivia

Estrenos en RED cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. Gobierno de Chile.