Primer Festival del Libro de San Vicente de Tagua Tagua

Plaza de Armas, San Vicente de Tagua Tagua.



8 y 9 de noviembre.

La comuna de San Vicente de Tagua Tagua vivirá un importante hito con el lanzamiento del Primer Festival del Libro, una iniciativa que busca fomentar la lectura, visibilizar a autores locales y acercar la literatura a la comunidad.

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre de 2025 en la Plaza de Armas, transformando este emblemático espacio en un punto de encuentro literario y cultural para toda la Región de O’Higgins.

El festival, organizado por la Agrupación de Cultura Patrimonial Chabelita Fuentes, contará con la participación de más de 10 autores y 5 editoriales regionales, además de una variada programación de conversatorios, cuentacuentos, talleres de escritura y presentaciones musicales.

Estas actividades se complementarán con una campaña de difusión y de mediaciones literarias en 12 escuelas públicas, lo que permitirá que más de 500 estudiantes vivan la experiencia de acercarse a la lectura desde sus propios entornos educativos.

Mediaciones literarias

“Este festival nace como un espacio de encuentro entre la comunidad y la literatura, buscando poner en valor la creación regional y promover la lectura como un derecho social y un acto de identidad cultural. También es un homenaje a Chabelita Fuentes a dos años de su partida.” señala Diego Barrera, parte del equipo organizador.

El lanzamiento oficial marca el inicio de una campaña de difusión que incluirá actividades previas en bibliotecas, librerías y escuelas, junto con una estrategia de promoción en medios locales y redes sociales. El festival espera congregar a más de 1.600 asistentes en sus dos jornadas, consolidándose como una fiesta de la palabra, la memoria y la creatividad.

El festival se llevará a cabo en calle Tagua Tagua, a un costado de la Plaza de Armas. Se contará con stands de editoriales, espacios de gastronomía local, talleres de mediación y un escenario principal donde se darán cita destacados escritores, artistas y músicos regionales.

La entrada será liberada y abierta a toda la comunidad. El encuentro se llevará a cabo en colaboración con Museo Vivo, expoferia de carácter patrimonial que cada año reúne a más de un centenar de cultores y cultoras de la región que son en su mayoría artesanos, artesanas y pequeños productores de larga trayectoria que provienen de 31 comunas de la región.

Eduardo Cornejo, uno de los organizadores del evento hizo una llamado a personas de la comuna y de la región a participar de esta iniciativa: “Este primer Festival del Libro de San Vicente será un hito que quedará en la historia de nuestra comunidad. Les esperamos con los brazos abiertos”.

El evento se enmarca en el Plan Regional de Lectura de O’Higgins, reforzando el compromiso de la comuna con el acceso a la cultura y el fortalecimiento de la identidad local.-