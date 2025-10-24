Semana del Cine 2025 en Los Ángeles

Centro Cultural, Lautaro 463, Los Angeles.



Lunes 27 al jueves 30 de octubre.

La Escuela de Cine de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva Semana del Cine.

Esta esperada celebración del séptimo arte reúne funciones gratuitas, conversatorios, talleres y producciones locales e internacionales, consolidando un espacio de encuentro y formación en torno al cine, tanto para creadores como para espectadores.

Programación destacada

La semana comenzará el lunes 27 de octubre, a las 18:30 horas en el Auditorio del Centro Cultural, con la muestra del documental “Millonario”, una producción realizada en Los Ángeles para Netflix Latinoamérica, que inaugura oficialmente las jornadas.

El martes 28, a las 19:00 horas en el Teatro Municipal, será el turno de los Cortometrajes de la Escuela de Cine, con títulos realizados por estudiantes y egresados como Mujeres de la Vega, Le Hacemos Precio, Entre Lápidas y Leyendas, Cine Años de Perdón y La Cita.

El miércoles 29, a las 19:00 horas, se realizará el encuentro “Cortometrajes de Directores Emergentes”, con proyecciones y conversatorio junto a los realizadores Freddy Benavides, Valbort Esparza y Maicol Acuña, quienes presentarán obras como Medio Mestizo, Imágenes para un Lindero, Vórtice – Bitácora de viaje y ¿Qué es Chile?.

Ese mismo día, de 09:30 a 12:30 horas, se desarrollará el taller práctico “Cine desde dentro”, una experiencia abierta al público para conocer el proceso cinematográfico desde la creación hasta la realización.

Finalmente, el jueves 30 de octubre, a las 18:30 horas, la semana cerrará con una Selección de Cortometrajes del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Colombia, proyectados en el Auditorio del Centro Cultural.

El Club de la Película

Como parte de la programación extendida, la Escuela de Cine presenta el podcast “El Club de la Película”, disponible en YouTube (@EscuelaCineCCMLA) entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, con entrevistas a destacadas y destacados realizadores y actrices locales, entre ellos Emma Goldberg, Constanza Bulnes, Liliana Brandell y Joselyn Salas.

Una tradición que crece

La Semana del Cine se consolida como una instancia formativa y creativa que nació en 2024, año en que se realizó su primera versión con talleres y clases magistrales impartidas por figuras como Luis Dubó, Renata Casale, Catalina Saavedra y Leyla Selman, junto a estrenos de producciones nacionales y locales.

En esta nueva edición, la iniciativa reafirma su compromiso con el desarrollo audiovisual de la provincia y la formación de nuevas generaciones de realizadores.