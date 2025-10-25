Festival Internacional de Jazz Chile–Europa–Maule 2025

Talca y Constitución.



27 al 30 de octubre .

Del 27 al 30 de octubre, el Teatro Regional del Maule (TRM), Teatro Municipal de Constitución y la Fundación Pro Desarrollo del Maule, presentarán una nueva edición del Festival Internacional de Jazz Chile–Europa–Maule, encuentro que reunirá a músicos de Italia, España, Francia, Alemania, México y Chile en una programación que combina talento, diversidad y colaboración artística.

Con presentaciones en el Teatro Regional del Maule en Talca y el Teatro Municipal de Constitución, el festival ofrecerá una experiencia musical que conecta al público maulino con el panorama internacional del jazz contemporáneo. Este encuentro, que se ha consolidado como una de las instancias más relevantes del género en la zona centro-sur, busca fortalecer los lazos entre artistas, públicos y territorios a través del lenguaje universal de la música.

Entre los artistas invitados destacan Nico Morelli (Italia), David Sancho Trío (España), EYM Trío (Francia), Silvan Strauss Trío (Alemania), Cristián Mendoza Organ Trío (México), Gypsy Trío, Banda de Gregorio, Chelo Jazz Trío y la Golden Big Band del TRM (Chile), que será la encargada de cerrar esta edición con una presentación llena de energía junto a los músicos alemanes.

El director ejecutivo de la Fundación Pro Desarrollo del Maule, Carlos Díaz, explicó que esta edición representa un salto cualitativo para la región, ya que “desde hace tres años hemos tenido el privilegio de llevar parte del Festival de Jazz Chile–Europa a Talca, y este 2025, con la participación de cinco países europeos y México como invitado, más tres agrupaciones locales, vivimos un verdadero privilegio para la región”.

El representante destacó también el compromiso institucional detrás de esta alianza, afirmando que “nuestro objetivo es dar a conocer a diferentes generaciones a solistas y agrupaciones de nivel internacional, con el objeto de mantener un estándar artístico que destaque a nuestra región dentro del país, y en ese sentido, agradecemos especialmente al TRM por su compromiso constante con el desarrollo cultural del Maule”.

Asimismo, Díaz señaló que “es un enorme sacrificio poder realizar un festival de este nivel, y deberíamos sentirnos orgullosos de recibirlo; invitamos a la comunidad a asistir los cuatro días del festival y demostrar así nuestro cariño y apoyo a los músicos locales e internacionales”.

Entre los invitados internacionales, uno de los nombres destacados es el del saxofonista chileno radicado en México, Cristián Mendoza, líder de Cristián Mendoza Organ Trío, quien se presentará el 28 de octubre en Constitución y el 29 de octubre en Talca. Para el intérprete, su participación en el festival tiene un valor especial, pues, como explica, “somos músicos latinos y, como tales, somos mucho más que un estilo determinado dentro del jazz; lo que hacemos es música improvisada con lenguaje de jazz y ritmos sincopados donde confluyen muchas influencias, desde la cumbia hasta el rock, desde el swing al jazz moderno”.

Mendoza recordó también su vínculo con la región, destacando que “hace diez años toqué en el TRM y fue una experiencia maravillosa; ahora regreso más maduro, con un lenguaje más pulido y con muchas ganas de compartir estas nuevas melodías con mi Talca y Constitución queridos, porque es uno de los lugares del mundo donde más feliz me siento tocando jazz”.

El Festival Internacional de Jazz Chile–Europa–Maule 2025 busca posicionar al Maule como un punto de encuentro para el jazz contemporáneo, impulsando la circulación artística y el intercambio cultural entre continentes. Su programación -que incluye conciertos, actividades educativas y colaboraciones entre artistas nacionales e internacionales- celebra la diversidad y la fuerza creativa de un género en constante evolución.

Calendario de conciertos:

En el Teatro Municipal de Constitución:

-Lunes 27: EYM TRÍO (Francia)

-Martes 28: CRISTIAN MENDOZA ORGAN TRÍO (México) y BANDA DE GREGORIO (Chile)

-Miércoles 29: SILVAN STRAUSS TRÍO (Alemania)

En el Teatro Regional del Maule

-Lunes 27: CONCIERTO INAUGURAL / NICO MORELLI (Italia) y DAVID SANCHO TRÍO (España)

-Martes 28: EYM TRÍO (Francia) y CHELO JAZZ TRÍO (Chile)

-Miércoles 29: CRISTIAN MENDOZA ORGAN TRÍO (México) y GYPSY TRÍO (Chile)

-Jueves30: CONCIERTO DE CLAUSURA/ SILVAN SATRAUSS TRÍO (Alemania)Y LA GOLDEN BIG BAND (Chile).