Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso

Valparaíso.



Hasta el 1 de noviembre.

La decimosexta edición del FIFV se presenta en la pregunta “¿Cuál es la naturaleza de las cosas?”.

“Muchas veces uno está viviendo en un lugar y las cosas pasan a ser invisibles, pueden ser muy sorprendentes, pero pasan desapercibidas”, comenta Rodrigo Gómez Rovira, director artístico de Casa Espacio Buenos Aires 824, organización que produce el FIFV.

El festival cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Programación:

El 28 de octubre el encuentro de creación fotográfica continúa en la Escuela de Fotografía Camaralucida de Valparaíso con un diálogo entre espacios formativos junto al Centro de Estudios Fotográficos de Córdoba-Argentina (CEF).

Al día siguiente la experiencia continúa en Nueva República de Limache con la inauguración de dos exposiciones: “El viaje de la luz” de Cecrea La Ligua, Colectivo Electrón Libre e Imagen Salvaje y “La luz de un fósforo, archivo fotográfico recolectado por Nancy Gewölb Mayanz”. Desde Perú llega Daphne Carlos con la performance “Un cuerpo un ser” y el fotógrafo chileno Alejandro Olivares presenta su más reciente fotolibro “Atlas de la historia abstracta y subjetiva de Chile”.

A las 18:00 horas del jueves 30 de octubre se abren las puertas de la Sala de Artes Visuales del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) para conocer la Exposición Central del FIFV 2025 con obras del destacado fotógrafo francés Stéphane Lavoué, quien realizó la Residencia Artística de Creación 2024; el trabajo de niños, niñas y jóvenes que participan en Imagen Salvaje, programa de mediación y formación de Casa Espacio, y fotografías de los Ganadores del Visionado de Proyectos Fotográficos 2024 Exequiel Vargas (Chile) y Sthefany López (Perú).

A las 7 de la tarde comienza la Caminata ¿Cuál es la naturaleza de las cosas?, un recorrido familiar que comienza en el Teatro del PCdV para bordear los cerros, tomar la legendaria micro “0” y caminar a través de escaleras y pasajes para llegar a el barrio Favero, a los pies del cerro Florida, donde La Cocina Pública de Teatro Container recibirá a los participantes con un brindis para inaugurar el FIFV 2025. Una proyección de la obra del fotógrafo francés Stéphane Lavoué, musicalizada por Inti González, cerrará la Experiencia Inaugural del jueves.

Ese año se suma a la producción de experiencias del festival el Centro Cultural Quilpué Audiovisual. La fotografía se amplía a la imagen en movimiento y el sonido con jornadas de proyecciones el 31 de octubre y 1 de noviembre. El primer día la invitación es a la Iglesia de Los Sagrados Corazones de Valparaíso para conocer “Julia se revela”, documental sobre la vida de la hija del fotógrafo peruano Martín Chambi realizado por Claudia Holgado, nieta del mismo autor, y “La luz de un fósforo”, producción audiovisual sobre el archivo fotográfico recolectado por la artista visual chilena Nancy Gewölb bajo la realización de Javier Pérez, Anamaría Briede y Rodrigo Gómez Rovira.

El mismo día a las 20:00 horas en una pantalla gigante instalada en el barrio Favero, en la esquina de las calles Las Heras con Lastra, se proyecta un homenaje al recientemente fallecido fotógrafo chileno Pablo Cabrera, quien participó activamente en distintas ediciones del festival. Luego se presentan las piezas audiovisuales de los autores chilenos Hans Castro y Amparo González junto al autor peruano Sergio Meléndez, menciones honrosas del Visionado de Proyectos Fotográficos del FIFV 2024.

En las noches del viernes y sábado también se mostrará la Proyección de Obras Audiovisuales Fotográficas, convocatoria de Casa Espacio Buenos Aires 824 y el Centro Cultural Quilpué Audiovisual que debuta este año con 18 proyectos seleccionados de distintos rincones de Latinoamérica.

Mundo editorial

Por segundo año consecutivo la Feria Editorial Tinta&Papel convoca a autores y editoriales de Latinoamérica. Esta vez se instalará en el barrio Favero en calle Las Heras, entre Lastra y Colón, el 31 de octubre y 1 de noviembre de 15:00 a 22:00 horas. El viernes por la tarde además se presentarán distintos proyectos editoriales en la Ronda de Publicaciones que trae el Centro de Estudios Fotográficos de Córdoba y, el sábado, el Taller del libro fotoquímico (TLFQ) y Fluq presentan por primera vez en el FIFV las Lecturas Visuales.

El barrio patrimonial de Valparaíso será escenario de los Diálogos de Mesa durante ambas jornadas con presentaciones de Héctor González de Cunco, Christian Ochoa, Héctor López, el Colectivo Latente y Gabrielle Duplantier.

Al mediodía del sábado el festival se traslada al muelle Prat para inaugurar la Exposición de Workshop y Brigadas 2025. La decimosexta edición de esta experiencia fotográfica culmina con el Plato Comunitario de La Cocina Pública y la entrega gratuita de la Revista FIFV 2025 ¿Cuál es la naturaleza de las cosas?.