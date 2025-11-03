ART Week en Estación Mapocho

Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.



Sábado 8 y domingo 9 de noviembre – 11:00 a 21:00 horas.

Más información AQUÍ.

Este año, el evento celebra una década de trayectoria batiendo récords de participación, con 380 artistas nacionales e internacionales y más de 8.000 obras a la venta, concentradas en un espacio patrimonial e icónico de la capital.

En esta versión aniversario, la feria vuelve con una nutrida programación que incluye pintura, escultura, fotografía, grabado, orfebrería contemporánea, ilustración, acuarela, collage, muralismo y arte digital, entre muchas otras disciplinas y actividades para toda la familia.

Entre los nombres más destacados de la versión 2025 se encuentran Ciro Beltrán, Diego Romo, Andrés Vió, Alex Chellew, Maite Izquierdo, Alejandra Musalem, y, entre otros orfebres, Celeste Painepan y Veronica Piraino.

Escultores como, Carolina Ramos, Josué Gerlic ,Tere Haeussler, junto a otros talentosos artístas contemporáneo como Francisca Alhers, Mónica Veliz, Fernanda Saldivia, Eileen Lunecke, Paula Cifuentes, Mario Rasso, Luz Benavente, Lía Yolanda Studio, Fatty Azzid, Erasmo Figueroa y Pía Aldana.

Desde el extranjero, representando a Perú estará a Claudia Freundt, por Uruguay al Atelier Javier Alvez, también estarán los argentinos Ignacio Domenech, Mariano Botas y Paola Cohen, además de las artistas rusas Olga Glukova como Anastasiia Bakhtina, entre otros artistas contemporáneos.

NOVEDADES 2025



Entre las grandes sorpresas de esta edición destaca la instalación lumínica e inmersiva de la artista Catalina Rojas, que transformará la experiencia de los visitantes a través de un viaje sensorial único. Además, los niños menores de 10 años y los adultos mayores de 70 podrán ingresar de manera gratuita, reafirmando el compromiso de la feria con la accesibilidad y la democratización cultural.

Este año además se cuenta nuevamente con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Santiago por lo que no sólo trae grandes ventajas para la comuna, sino que se harán grandes actividades. Una de las más importantes es que se realizará en vivo una escultura con la participación del artista mexicano Asael Castillo, quien viaja por primera vez a Chile no sólo a mostrar sus magníficas obras, sino a colaborar en la realización de la misma, junto a artistas como Pepo Marana de Argentina, Claudia Freundt de Perú, Erika Cassanello, Guadalupe Valdés y Claudia Trewik de Chile. Cabe destacar que esta obra, será donada al departamento Oncológico infantil del Hospital San Juan de Dios.

Para Christine Clément, directora de ARTWEEK, “cumplir 10 años es un orgullo enorme y vamos a celebrarlo con nuestro mayor número de exponentes y exitosos artistas que nunca han venido al país. Hemos visto crecer esta feria desde un sueño hasta convertirse en un referente del arte latinoamericano. Este aniversario es una celebración del talento, la colaboración y la oportunidad de que más artistas puedan mostrar su obra al mundo”.

Otra de las grandes novedades de este año destaca la participación de Galería SURA, que se consolida como un pilar fundamental en la promoción del arte contemporáneo en la región. En esta edición, presentará una muestra de alto nivel con obras de Solange Heilenkotter, reconocida por su exploración de la forma y el color; Lorenzo Moya, destacado artista visual cuyo trabajo combina lo matérico con lo conceptual; y Carlos Fernández, escultor de gran trayectoria que propone un diálogo entre la materia y la emoción.

Además, se presentará la galería mexicana Pedro Ávila, que presentará obras de Pablo Fierro, artista mexicano, y del artista Agustín Nicolás Rivero, colombiano. También estará la galería peruana Marissi Campos, quienes traerán obras del maestro José Tola, premiado referente del arte contemporáneo latinoamericano.

Por su parte, se llevará a cabo el “Evento Puente” patrocinado por la Embajada de Argentina, que busca unir a dos países hermanos a través del arte, con la participación de Catalina Ruiz (Argentina) y Manuel Ugarte (Chile).

INTERNACIONALIZACIÓN DEL TALENTO CHILENO

Este año, la Feria ARTWEEK reafirma su vocación global, al igual que en el 2024, gracias a la alianza con la galería Pedro Ávila, que en conjunto con la feria, serán los encargados de seleccionar a los artistas ganadores que viajarán a México para exponer sus obras, abriendo así nuevas puertas para la internacionalización del arte chileno (y de la región).

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA PARA TODA LA FAMILIA

ARTWEEK 2025 ofrecerá un recorrido que combina arte, cultura, entretenimiento y gastronomía. Los visitantes podrán disfrutar de performances en vivo, talleres (que incluye actividades para niños), música, conversatorios y una zona de foodtrucks. Todo en un entorno que celebra el diálogo entre generaciones y la diversidad creativa.