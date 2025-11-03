Festival de Cine de Mujeres y Diversidades en Valparaíso

Insomnia Teatro, Condell 1585, Valparaíso.



4, 5 y 6 de noviembre – 16:00 horas.

Entrada liberada.

Más información AQUÍ.

Luego de su recorrido por ocho comunas de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, clases magistrales y funciones escolares; el Festival de Cine de Mujeres y Diversidades culmina su quinta versión con la muestra de películas en competencia.

Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; seis Largometrajes Latinoamericanos y ocho Cortometrajes Regionales se exhibirán.

Violeta Banda, co directora del festival, detalló las novedades de esta 5ta versión: “Tuvimos exhibiciones en dos comunas nuevas, en Monte Patria y El Quisco. Además, dentro de nuestras líneas de competencia tenemos una excelente noticia, este año por primera vez la muestra de cortometrajes nacionales va a estar en la plataforma Onda Media, por lo cual va a poder estar para todo el territorio nacional. Por primera vez en cinco años tenemos una muy fuerte presencia en la selección de las regiones, más del 70% de las películas que nos llegaron son de regiones”.

Los cortometrajes regionales seleccionados estarán disponibles en la plataforma chilena OndaMedia, entre el 3 y el 10 de noviembre, de manera gratuita en todo el territorio.

Colaboración con Brasil

Con la consigna “Cine sin culpa para malas madres”, FESTMYD se ha propuesto este año visibilizar la maternidad, tanto a cineastas que son madres como a obras que abordan la temática desde perspectivas diversas, colectivas y disidentes. En este marco, el Foco Nacional 2025 estuvo dedicado a la directora Tana Gilbert, con la muestra de cuatro de sus obras documentales.

Así mismo, este año el festival sumó una nueva colaboración programática. Se trata de tres películas brasileñas, que son parte del Festival de Cine “Mostra das Minas”: “Reflorecer” (Isabella Graça), “Niña, Madre” (Vitória Gabriela & Yara Martinez) y “Casulo” (Aline Flores).

Estas películas se podrán ver gratis el día jueves 6 de noviembre a las 16:00 horas, en Insomnia Teatro Condell, previo a la muestra de cortometrajes regionales.

Clausura

Luego, el día viernes 7 de noviembre, se realizará la clausura oficial y reconocimiento a las películas ganadoras, en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso, a las 16:00 horas.

La ceremonia culminará con la exhibición del cortometraje “La voz escrita”, dirigido por Eva Vera y distribuido por Daniela Olivares (La Alborada Films).