Obra “Bailalandia” del Ballet Nacional Chileno en Valparaíso

Teatro Aula Magna, Universidad Técnica Federico Santa María, Campus Casa Central Valparaíso, Av. España 1680, Valparaíso.

Sábado 8 de noviembre – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La primera compañía estable de danza contemporánea del país y Latinoamérica, el Ballet Nacional Chileno (BANCh), presenta la obra “Bailalandia”, montaje inspirado en los aeropuertos y los viajes a nuevos destinos. La creación del destacado artista francés Mathieu Guilhaumon, director y coreógrafo del elenco, fue estrenada con gran éxito en el año 2022, inaugurando el anfiteatro del aeropuerto de Santiago.

La pieza creada para 14 bailarines en escena, recrea las diversas dinámicas que se producen en los aeropuertos, invitando al público a un mundo de fantasía donde la alegría y la ilusión están presentes en cada momento. Sobre el espíritu de la obra, Mathieu Guilhaumon indica que “es muy ligera, nos lleva a otros mundos. Creo que solamente hay que dejarse llevar por este viaje y que el imaginario de cada quien pueda también volar y llegar a destino, nosotros tenemos un destino que es “Bailalandia” pero cada uno puede ir donde quiera viajar”.

Sobre el aeropuerto como idea central de “Bailalandia”, el coreógrafo indica que “es un no lugar, un mundo donde transita mucha gente que está de paso, un lugar donde nadie se queda, todos llegan y luego se van. Es muy interesante el concepto del aeropuerto, este entre mundos. Eso nutre el imaginario y a mí me hace soñar y me da mucha inspiración también”.