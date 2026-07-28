Futuro verde en marcha: acción climática, bosques submarinos y contaminación lumínica en Antártica

Futuro en marcha se tiñe de color. En esta sección, que de ahora en adelante se llamará Futuro verde en marcha, cada semana reunimos iniciativas, hallazgos y decisiones que están impulsando cambios reales en acción climática, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, mostrando que la transición ya no es solo una idea, sino sobre todo un proceso que avanza y se instala en el presente.

Peñalolén vuelve a liderar la acción climática urbana

Peñalolén fue reconocida como la comuna ganadora en Chile del One Planet City Challenge 2026, iniciativa de WWF que evalúa y promueve las estrategias climáticas de gobiernos locales en línea con los objetivos del Acuerdo de París. El reconocimiento destaca su trabajo sostenido en reducción de emisiones, resiliencia urbana y planificación sostenible, con iniciativas como la protección de la Quebrada de Macul, la educación ambiental, el reciclaje inclusivo y proyectos de eficiencia energética. La comuna ya había obtenido este reconocimiento en 2022 y, en 2024, recibió el premio mundial All Stars de WWF por su liderazgo climático. En la edición 2026, las ciudades ganadoras a nivel global fueron Makati (Filipinas) y París (Francia).

Pescadores y científicos devuelven la vida a los bosques submarinos

Un reportaje de la periodista Barinia Montoya, publicado por Mongabay Latam, muestra cómo pescadores artesanales de la Región de Valparaíso, junto a científicos, lograron recuperar bosques submarinos de algas sin erradicar al erizo negro, cuya proliferación había transformado extensas áreas del fondo marino en verdaderos “desiertos submarinos”. La estrategia consistió en crear refugios marinos donde, al disminuir la presión pesquera, regresaron los depredadores naturales del erizo y se restableció el equilibrio ecológico. La experiencia, respaldada por investigaciones de la Universidad Católica del Norte, el Núcleo Milenio MASH y Oceana, se ha convertido en un referente de restauración marina basado en el funcionamiento natural de los ecosistemas y comienza a inspirar iniciativas similares en otras zonas del país.

Ciencia chilena busca anticipar los impactos de la contaminación lumínica en la Antártica

Un equipo de investigadores chilenos puso en marcha DIPOLE, el primer programa que estudiará cómo la contaminación lumínica y el calentamiento global interactúan para afectar los ecosistemas costeros de la Antártica. Liderada por la Universidad Andrés Bello y financiada por ANID, la iniciativa busca generar evidencia científica para comprender estos impactos antes de que sean irreversibles y fortalecer las políticas de conservación del continente blanco en el marco del Sistema del Tratado Antártico.