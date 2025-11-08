Cómic Zone Forever en Biblioteca de Santiago

Biblioteca de Santiago, Matucana 151, Metro Quinta Normal.

Sábado 6 de diciembre.

En el marco de la celebración por los 20 años de la Biblioteca de Santiago se realizará el evento Cómic Zone Forever.

Es la 6ta edición de un mega encuentro de coleccionistas, editoriales, cosplayers, ilustradores con feria, charlas, presentaciones, shows sobre la cultura comiquera, anime y geek que se gestiona y produce desde la Biblioteca. Esta edición regresa luego de 7 años por el especial festejo de los 20 años.

Actividades durante toda la jornada:

– Feria y exhibición de ilustradores, editoriales, tiendas, coleccionistas, firma de libros, videojuegos y juegos de mesa

– Activaciones de comunidades de cosplayers.

Programación

12:00 hrs. Charla de Cómics a cargo del guionista Sebastián Castro “Guardianes del Sur” sobre la importancia del “Cómic, manga e hitos 2025”.

13:00 hrs. Presentación de Baile Tributo a Las Guerreras K-Pop

13:30 hrs. Charla de Cine sobre “Libros, cine y recomendaciones 2025” con Agustín Pérez, Alfredo Lamadrid O. y una comentarista por confirmar.

14:30 hrs. Presentación cantante anime Jennifer Boldt

15:00 hrs. Charla de Anime a cargo de Tomás “El amigo” Leiva y Laruchan de Estudios Neverland sobre “Lo mejor del manga y anime 2025”

16:00 hrs. Presentación banda musical Fusion Host Club

17:00 hrs. Concurso Cosplay

17:45 hrs. Canto de Cumpleaños y Mensaje 20 aniversario de la Biblioteca de Santiago

18:00 hrs. Despedida

Espacios

– Sala Multiso Zócalo Sur: Coleccionistas

– Sala Espacio Zócalo: Tiendas y Editoriales

– Plaza Zócalo: Comunidades Cosplayers e Ilustradores

– Espacio Columnas: juegos de mesa y videojuegos

– Auditorio: Charlas de Cómic, Cine, Anime / Presentación “Guerreras K-Pop” – Cantante Jennifer Boldt.

– Escenario Exterior: Banda Fusion Host Club, Concurso Cosplay, Celebración Cumpleaños.