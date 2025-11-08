Cómic Zone Forever en Biblioteca de Santiago
- Biblioteca de Santiago, Matucana 151, Metro Quinta Normal.
- Sábado 6 de diciembre.
En el marco de la celebración por los 20 años de la Biblioteca de Santiago se realizará el evento Cómic Zone Forever.
Es la 6ta edición de un mega encuentro de coleccionistas, editoriales, cosplayers, ilustradores con feria, charlas, presentaciones, shows sobre la cultura comiquera, anime y geek que se gestiona y produce desde la Biblioteca. Esta edición regresa luego de 7 años por el especial festejo de los 20 años.
Actividades durante toda la jornada:
– Feria y exhibición de ilustradores, editoriales, tiendas, coleccionistas, firma de libros, videojuegos y juegos de mesa
– Activaciones de comunidades de cosplayers.
Programación
12:00 hrs. Charla de Cómics a cargo del guionista Sebastián Castro “Guardianes del Sur” sobre la importancia del “Cómic, manga e hitos 2025”.
13:00 hrs. Presentación de Baile Tributo a Las Guerreras K-Pop
13:30 hrs. Charla de Cine sobre “Libros, cine y recomendaciones 2025” con Agustín Pérez, Alfredo Lamadrid O. y una comentarista por confirmar.
14:30 hrs. Presentación cantante anime Jennifer Boldt
15:00 hrs. Charla de Anime a cargo de Tomás “El amigo” Leiva y Laruchan de Estudios Neverland sobre “Lo mejor del manga y anime 2025”
16:00 hrs. Presentación banda musical Fusion Host Club
17:00 hrs. Concurso Cosplay
17:45 hrs. Canto de Cumpleaños y Mensaje 20 aniversario de la Biblioteca de Santiago
18:00 hrs. Despedida
Espacios
– Sala Multiso Zócalo Sur: Coleccionistas
– Sala Espacio Zócalo: Tiendas y Editoriales
– Plaza Zócalo: Comunidades Cosplayers e Ilustradores
– Espacio Columnas: juegos de mesa y videojuegos
– Auditorio: Charlas de Cómic, Cine, Anime / Presentación “Guerreras K-Pop” – Cantante Jennifer Boldt.
– Escenario Exterior: Banda Fusion Host Club, Concurso Cosplay, Celebración Cumpleaños.
