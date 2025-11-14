Presentación del libro “El buzón de las impuras” con Francisca Solar

Presentación libro “El buzón de las impuras” con Francisca Solar

El Equipo Grandes Mujeres Chilenas realizará un conversatorio con la destacada escritora chilena Francisca Solar, quien con su último libro, “El buzón de las impuras”, lleva más de 70 semanas dentro de los libros más vendidos.

Publicado en 2024, se basa en el incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús en 1863, en donde murieron más de 2 mil mujeres.

Francisca Solar es periodista, con estudios en criminología y psicología forense.