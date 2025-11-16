VIII Festival del Cantar Popular

Sala Isidora Zegers, Compañía 1264, Santiago.

Martes 18, jueves 20 y viernes 21 de noviembre – 19:00 horas .

Gratis.

Del martes 17 al viernes 21 de noviembre se realizará en Sala Isidora Zegers el octavo Festival del Cantar Popular de la Universidad de Chile, que tendrá en esta ocasión el eje puesto en proyectos musicales populares de carácter formativo.

En esta oportunidad estarán conjuntos guiados por músicos profesionales y que tienen un modelo de taller donde los participantes (músicos aficionados) desarrollan presentaciones artísticas. “Son instancias profesionales más no profesionalizantes”, explica el profesor Gonzalo Ramos, integrante del comité artístico del Festival.

Los conciertos comienzan el martes 18 con el Taller Popular Merkén y la Compañía de Música Popular UDP. El primero es un proyecto con cerca de quince años de trayectoria que desarrolla un taller de cuerdas, canto y percusión, que otorga herramientas musicales a los participantes para vincularse en proyectos y brindarles la experiencia de vivir la música a través de un trabajo en equipo. En su camino han realizando montajes como las tres obras emblemáticas de Luis Advis (Cantata Santa María, Canto para una Semilla y Sinfonía los Tres Tiempos de América), han grabado tres discos y realizado numerosos conciertos y presentaciones en diversas instancias del circuito musical chileno.

La Compañía de Música Popular UDP, en tanto, en sus tres años de trayectoria busca presentar obras musicales de carácter popular compuestas y re-versionadas en base a la biografía y experiencia musical de sus participantes. Se define como “una instancia pedagógica para compartir las sensibilidades de sus participantes desarrollando habilidades artísticas, competencias y capacidades expresivas que aporten a la educación integral” de los estudiantes de todo tipo de carreras de dicha casa de estudios.

El jueves se presentará Ensamble Newen, agrupación que representa al Espacio Cultural La Casona de La Florida y que es un espacio formativo en el que participan aproximadamente quince estudiantes. El grupo se especializa en repertorio de jazz, tropical y de música chilena, y en sus propias palabras busca “dar la oportunidad de acercar la música y de entregar herramientas a quienes no puedan tener acceso a ella. La finalidad es desarrollar el concepto de trabajo en equipo y trabajo personal”.

El viernes, por su parte, habrá una presentación de dos agrupaciones: Valentina Payeras con Voces del Cosmos y Araucaria Luna con Son de Ayún. El primero es una iniciativa de la cantautora Valentina Payeras, a partir de un proyecto beneficiado por el Fondo de la Música, en el que desarrolló un disco pensado con composiciones con arreglos sólo para voces. Así nació el conjunto que debe su nombre a que las doce canciones del trabajo tienen relación con uno de los signos zodiacales. Araucaria Luna, por su parte, es una música y compositora especialista en música latinoamericana, fundadora de Son Jarocho Chile. y directora de Son de Ayün, agrupación de sones jarochos tradicionales del sur de Veracruz, México. En ambos casos, se trata de conjuntos que tienen su origen en experiencias formativas previas que desembocaron en estas agrupaciones artísticas.

Sobre la importancia de presentar estos proyectos en el Festival, explica Gonzalo Ramos que “en el trabajo de estos espacios populares se ve el resultado de la participación de un público de esta música que se convierte en participante y que es la cristalización de representar una herencia en la que está en juego nuestra idiosincrasia e identidad común, no necesariamente nuestra identificación. Se trata de eso, de la identidad desde la participación”. Junto con eso, para Ramos es importante resaltar que “a través de los espacios pedagógicos se abren dos canchas, uno de la pertinencia profesional de los espacios de práctica musical y de la pertenencia cultural que también está en juego con estos dispositivos de enseñanza. Estas discusiones sobre pertinencia y pertenencia son interesantes de plantear en un espacio como el Departamento de Música de la Universidad de Chile”.

Programación:

VIII Festival del Cantar Popular

Martes 18: Taller Merkén y Compañía de Música Popular UDP

Jueves 20: Ensamble Newen

Viernes 21: Valentina Payeras y Voces del Cosmos + Araucaria Luna y Son de Ayün.