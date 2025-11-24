Documental “Te llamarás Pablo”

Sala K, Universidad Mayor, Marín 321, Santiago.

Lunes 24 de noviembre – 17:00 horas.

Entradas AQUÍ.

El cortometraje documental Te llamarás Pablo -que aborda la historia del mayor de los hermanos Vergara Toledo- vivirá su estreno mundial este lunes 24 de noviembre, durante la edición 29 del Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOCS. La obra es dirigida por el artista audiovisual y gestor cultural Pablo Vergara Escalona, primo del protagonista, quien reconstruye los recuerdos familiares con un lenguaje autobiográfico y universal.

Te llamarás Pablo es el testimonio de la memoria íntima y colectiva de una familia atravesada por la violencia de Estado durante la dictadura militar en Chile. A partir del asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, militantes del MIR, el cortometraje profundiza en la historia menos conocida de su hermano mayor, Pablo, en una mirada sensible de su vida en el exilio, su lucha clandestina y homicidio en 1988. En una deriva que entrelaza archivo y narración performática, su primo -también llamado Pablo-, aborda en clave poética la complejidad de la memoria.

“Desde mi infancia, he sido testigo de cómo la figura de mis primos resurge año tras año en la memoria colectiva de Chile. Su espíritu joven trasciende el tiempo, uniendo relatos que oscilan entre un pasado vivido y un futuro imaginado. Para mí, estos relatos no son simples cronologías de hechos. Son fragmentos de vida que, aunque a menudo invisibles, evocan un pasado desaparecido o la melancolía de una narrativa revolucionaria”, explica el realizador.

Pablo Vergara (1989) es Licenciado en Artes y Magíster en Cine Documental de la Universidad de Chile. Ha desarrollado una trayectoria que combina la creación artística con la gestión cultural; actualmente se desempeña como encargado de programación del Centro Cultural Recoleta en Santiago. Paralelamente, trabaja en producción audiovisual, tanto en proyectos colectivos como en propuestas personales que exploran nuevas narrativas y formatos.