Feria Internacional del Libro de Valparaíso
- Parque Cultural de Valparaíso, Cumming 590, Valparaíso.
- 5 al 7 de diciembre – 11:00 a 19:30 horas.
Más de un centenar de editoriales llegarán al puerto para ser parte de la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso (FILVA).
La FILVA tiene como misión y visión visibilizar y potenciar al ecosistema del libro, el fomento lector y escritor en la Región de Valparaíso con énfasis en la generación de públicos que disfruten de la lectura desde la infancia, dignificando los oficios y saberes de los territorios a través de la descentralización, la equidad cultural y el acceso a eventos de alta calidad desde la autogestión y el trabajo colaborativo.
Como señaló Gladys González desde la organización, “cumplimos 10 años de trabajo autogestionado y descentralizado con FILVA, que se ha mantenido en el tiempo gracias a la voluntad de quienes trabajamos en este proyecto, muchas veces de manera gratuita; el Parque Cultural de Valparaíso y las editoriales que participan en cada versión, por lo que definimos esta feria como cooperativa”.
Este año dan apoyo a la actividad dos fondos concursables articulados para esta instancia, uno de ellos es FICVAL, de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, y el Programa Puntos de Cultura Comunitaria de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso.
Actividades, talleres y colaboraciones
Habrá variadas actividades para todas las edades durante los tres días de FILVA, todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.
Destacamos las obras de teatro familiares los días viernes, sábado y domingo, especialmente programadas para escuelas, liceos, organizaciones vecinales y quien quiera asistir a disfrutar de ellas.
Para coordinar grupos pueden escribir al correo ongelcardo@gmail.com
También hay talleres de artistas de la región todos los días de la feria, de bordado, serigrafía, fanzine, ilustración, entre otros que requieren inscripción mediante formulario. También pueden llegar el mismo día y sumarse si hay cupo.
Programación
-VIERNES 5 DE DICIEMBRE
12.30 hrs – Espacio Taller
Taller Jicolor para adultos y adultos mayores
Taller “Bordando versos de Gabriela” para construir un libro textil infinito con versos del poema “La Abandonada” publicado en Lagar (1954)
Facilita: Viviana Varela Salazar
15.00 hrs – Escenario
Inauguración de X FILVA 2025 y Teatro familiar
Mi amigo de madera – Compañía. Entregatos
16.30 hrs – Escenario
Editorial Ceibo
Presentación del libro ilustrado Amalditados. Narraciones criminales del siglo XIX
Participan: Dauno Tótoro Navarro, Roberto Ortiz Leal y Manuel Castillo Lagos
17.30 hrs – Escenario
Editorial Imbunche
Presentación del libro Espejo retrovisor de Tomás Elizalde
Presentan: Arantxa Martínez y Tomás Elizalde
18.30 hrs – Escenario
Editorial Calabaza del diablo y Palabra Editorial
Presentación y lectura del libro Mujeres poetas de Valparaíso
Presentan: Alejandra Pinto y Luisa Aedo Ambrosetti
Lectura poética de: Taira Pizarro, Alejandra Montoya, Begoña Ugalde, Silvia Aurora, Rosa Alcayaga, Sarah Jane Figueroa, Carolina Aparici y Rita Grandon
-SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
12.30 hrs – Escenario
Espectáculo de títeres (Museo del Títeres y el Payaso)
El perro del Pintor – Cia. Quirobelt
15.00 hrs – Escenario
Kamino Negro Ediciones
Presentación del libro Relatos chamánicos
Presentan: practicantes, estudiantes y creadoras del Laboratorio de prácticas chamánicas Kamino Negro
16.00 hrs – Espacio Taller
Mutante Ilustración
Taller de estampado serigráfico in situ (2 horas, desde los 8 años con adulto responsable)
Facilita: Daniel Icaza
16.00 hrs – Escenario
Conversatorio y transmisión en vivo de “El fantástico mundo mistraliano”:
80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral
Modera: Javiera Naranjo, investigadora y locutora del podcast
17.00 hrs – Escenario
Editorial Libro Verde
Presentación y conversación sobre Humanidades Ambientales y el libro Alerces: reservorios del tiempo
Participan: Pedro Pablo Achondo y Diego Alfaro Palma
17.00 hrs – Sala de Lectura
Bordelibre Ediciones
Lecturas aberrantes y hermenéutica esquizo de Cristian Geisse
Participan: Cristian Geisse y Cristóbal Gaete
18.00 hrs – Escenario
Editorial Oximoron
Conversatorio sobre el libro Jamás estaremos de moda. 25 años de Teatro
La Peste
Participan: Daniella Misle, Katty López, Gabriela Arancibia e Ismael Rivera
-DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
12.30 hrs – Escenario
Espectáculo de payasos (Museo del Títeres y el Payaso)
Ayayai – Cia. El Festín de la risa
15.00 hrs – Espacio Taller
Mai Ediciones
Espacio de Talleres al Aire Libre (10 participantes, 1 horas y media, desde los
8 años con adulto responsable)
Taller “Avescedario” para infancias y acompañantes
Facilita: Mairene Palacios
15.00 hrs – Espacio Taller
Taller Nomo y Comandante Oso
Espacio de Talleres al Aire Libre (10 participantes, 1 horas y media, desde los
8 años con adulto responsable)
Taller “Creación de minifanzine” para infancias y acompañantes
Facilita: Comandante Oso y Nomo Taller
16.00 hrs – Escenario
Escenario
Ediciones Una Temporada en Isla Negra
Presentación del libro de poesía Simbolismo Colectivo de Dalia Bascuñán
Participan: Ismael Rivera y Dalia Bascuñán
17.00 hrs – Escenario
Escenario
Editorial Narrativa Punto Aparte
Presentación del libro Taller de Gabriel Zanetti
Participan: Arantxa Martínez y Macarena García Moggia
18.00 hrs – Escenario
Escenario
Editorial Amukan
Lectura poetas de los 90
Participan: Lila Díaz, Carlos Henrickson, Javier Bello, David Bustos
y Damsi Figueroa
Formularios de inscripción a talleres gratuitos
