Presentación de “EXÉRESIS / PRÓCERES” de Paz Errázuriz

Sala América, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.

Viernes 5 de diciembre – 12:00 horas.

La reconocida fotógrafa chilena Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017, presenta su nuevo libro EXÉRESIS / PRÓCERES, una publicación que reúne dos series centradas en la representación escultórica y en la reflexión crítica sobre los símbolos de poder, la memoria y la corporalidad.

Realizadas en momentos distintos —Exéresis en 2004 y Próceres hacia 1984—, ambas series dialogan para cuestionar las formas en que la cultura occidental ha construido y perpetuado la figura heroica masculina.

En Exéresis, Errázuriz registra esculturas clásicas en museos de Europa y Estados Unidos, fragmentando los cuerpos y enfocando la mirada en su mutilación. El término médico “exéresis” —que significa amputación o extracción— se convierte aquí en una metáfora visual sobre la ausencia y la pérdida.

En palabras de Paz López, en las imágenes “no solo los torsos están desmembrados, sino también la propia imagen de ellos, como si Errázuriz ocupara su cámara como cincel y mazo”, evidenciando que en esta elección “la mirada es también una forma de amputación del mundo”.

Por su parte, Próceres, desarrollada en una fundición de Santiago durante los años ochenta, muestra las figuras de héroes nacionales desmembradas, reducidas a piezas de metal que esperan ser fundidas o ensambladas. “Me interesaba retratar la parte poco grandiosa de estos próceres reducidos a ‘presas’ de metal…”, señala la autora.

Para Francisca García, este apartado del libro plantea un contrapunto en el trabajo de la fotógrafa: “si en el trabajo que conocemos de Paz, todo es cuerpo y vida, aquí hay ruina y fetiche”.

Un libro también digital

El libro, editado y diseñado por Jorge Gronemeyer, propone además una estructura dúplex o reversible: cada serie comienza desde una cubierta distinta, invitando a un recorrido doble que se encuentra en el centro de la publicación.

Los textos fueron escritos por Paz López (Exéresis) y Francisca García (Próceres), con traducción al inglés de Sebastián Jatz. La publicación fue financiada por la línea de difusión del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), ámbito regional, convocatoria 2025, y publicada por GRONEFOT Ediciones en una primera edición de 500 ejemplares.

“Exéresis / Próceres”, aparte del libro físico impreso, tendrá una versión digital en formato de flipbook digital interactivo, que integrará accesibilidad digital para garantizar que personas con discapacidades o impedimentos puedan percibir, comprender, navegar e interactuar con el contenido de la publicación.

Paz Errázuriz estará en esta actividad junto a Paz López y Francisca García.

Luego, se presentará el viernes 19 de diciembre a las 19:30 hrs. en Sala de Máquinas / Taller Gronefot, espacio ubicado en Dardignac 111, Barrio Bellavista, Recoleta.