29N, Festival de Cine, Memoria y Derechos Humanos

Por: El Mostrador Cultura

  • Santiago y Valparaíso. 
  • 27, 28 y 29 de noviembre.
  • Más información AQUÍ.

El objetivo del evento es potenciar desde una región los procesos de reivindicación de memoria histórica, vinculando los quehaceres audiovisuales a la comunidad en los territorios.

Así, se aporta a la construcción de la memoria cinematográfica nacional a partir de los propios cultores de este arte, además de descentralizar el acceso a obras audiovisuales a los habitantes de región.

