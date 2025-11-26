CULTURA
29N, Festival de Cine, Memoria y Derechos Humanos
- Santiago y Valparaíso.
- 27, 28 y 29 de noviembre.
- Más información AQUÍ.
El objetivo del evento es potenciar desde una región los procesos de reivindicación de memoria histórica, vinculando los quehaceres audiovisuales a la comunidad en los territorios.
Así, se aporta a la construcción de la memoria cinematográfica nacional a partir de los propios cultores de este arte, además de descentralizar el acceso a obras audiovisuales a los habitantes de región.
