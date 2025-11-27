Encuentro “WikiEducación” en Biblioteca de Santiago
- Biblioteca de Santiago, Matucana 151, Metro Quinta Normal.
- 27, 28 y 29 de noviembre.sábado 29 de noviembre, de 11:30 a 15:30
Wikimedia Chile, capítulo local del movimiento Wikimedia, con la colaboración de la Biblioteca de Santiago y la Dirección de Dirección de Innovación de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo (UDD) organizan la segunda versión del Encuentro “WikiEducación”, una jornada gratuita dirigida a docentes, profesores e investigadores interesados en conocer más sobre el potencial de Wikipedia para fortalecer sus prácticas pedagógicas e innovar en educación.
El evento reunirá a destacados expositores, conferencistas y educadores que compartirán sus experiencias utilizando proyectos y tecnologías de Wikimedia con fines pedagógicos en Chile. El programa también considera talleres, y espacios de networking.
“Hoy, el conocimiento abierto que propone Wikipedia es fundamental para formar ciudadanía crítica, capaz de identificar desinformación y participar activamente en la creación de contenido confiable. También es crucial para aumentar nuestra curiosidad y las ganas de aprender. Este encuentro busca justamente eso: entregar herramientas, abrir conversaciones y fortalecer una comunidad docente comprometida con una educación chilena más inclusiva, participativa e innovadora”, señaló Patricio Romero Yunge, Director de Educación en Wikimedia Chile.
¿A quiénes convoca?
Este encuentro está dirigido a profesores, docentes, investigadores, académicos y comunidades educativas que trabajan, o quieren trabajar, con herramientas digitales en el aula. La jornada también busca reunir voces y experiencias que permitan identificar desafíos comunes para la integración de lo digital en la salas de clases, además de oportunidades de colaboración.
