Mercadito Las Telas en Independencia

Pasaje Beltrán Mathieu con Avenida Independencia, Independencia.

5 y 6 de diciembre – 13:00 a 20:00 horas.

A pocas semanas de la Navidad, el barrio Las Telas se llenará de luces y colores para recibir la segunda versión del Mercadito Las Telas, una iniciativa que combina comercio local y ambiente festivo en uno de los barrios más tradicionales de Independencia.

El pasaje Beltrán Mathieu será el punto de encuentro para que vecinos y visitantes encuentren una alternativa al momento de elegir regalos con identidad, exclusivos y de producción local.

En estas jornadas los asistentes disfrutarán de música en vivo, gastronomía y los mejores productos de emprendedores, quienes esperan con ansias que instancias de este tipo se traduzcan en un impulso económico para sus ventas.

“El Mercadito Las Telas es una señal concreta de cómo queremos que Independencia siga creciendo. Estamos apoyando a nuestros emprendedores, llenando de vida un barrio histórico y ofreciéndole a las familias un espacio seguro, cultural y cercano para disfrutar de la Navidad. Cada expositor, cada artista y cada vecino que participa aporta a este impulso colectivo por revitalizar nuestro comercio local y fortalecer la identidad de nuestra comuna”, explicó el alcalde Agustín Iglesias.

Asimismo, el jefe comunal dio cuenta que más de 20 expositores ofrecerán productos pensados para regalos navideños: arte, ropa de diseño, plantas, accesorios y creaciones únicas que buscan poner en valor el trabajo de artesanos y pequeños productores. La experiencia se completa con una oferta gastronómica que incluye cerveza local de la microcervecería ‘Hasta Pronto’ y café de especialidad de la tostaduría ‘Sin Filtro’.

Las festivas jornadas contarán con una programación gratuita de música en vivo que aportará el sello cálido de diciembre: el sábado será el turno de Seba Alfaro y Rosario Alfonso, mientras que el domingo abrirá con Dulce y Agraz y cerrará con una presentación especial de Yorka, en medio de su preparación para nuevos proyectos en México.

Este evento organizado por Independencia Ciudadana, la Corporación de Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Independencia, junto con la Asociación Barrio Las Telas, busca fortalecer uno de los polos económicos históricos de la comuna y posicionarlo como un referente cultural en la zona norte de Santiago, habitualmente fuera del circuito cultural central de la capital.

“El objetivo es seguir potenciando uno de los distritos económicos más importantes de Independencia, promoviendo un encuentro que une lo público y lo privado, especialmente en este mes tan significativo”, señaló el director ejecutivo de Independencia Ciudadana, Vicente Alti.