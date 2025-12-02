Documental “El guardián de Los Andes” en la Corporación Cultural de Lo Barnechea

Corporación Cultural de Lo Barnechea, Avenida El Tranque 10.300, Lo Barnechea.

Jueves 4 de diciembre – 20:00 horas.

Gratis.

Esta coproducción chileno–peruana marca el regreso del Niño del cerro El Plomo a la comuna, reuniendo patrimonio, ciencia, espiritualidad y arte en una pieza audiovisual única.

La obra, dirigida por Fernando Garabedián junto a la Facultad de Comunicaciones de la UC, entrega una mirada profunda al hallazgo del Niño del cerro El Plomo, descubierto en 1954 en los terrenos que hoy forman parte de Lo Barnechea. El documental cuenta con música de Los Jaivas y la narración de Juanita Parra.

El documental incorpora estudios recientes, recreaciones dramatizadas y testimonios de comunidades indígenas de Cusco, ofreciendo una perspectiva intercultural y profundamente humana. Esta presentación coronará las actividades realizadas durante 2024 para conmemorar los 70 años del hallazgo y refleja el trabajo colaborativo entre la Corporación Cultural, la UC y el Museo Nacional de Historia Natural.