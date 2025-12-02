Lanzamiento de “Vietnam, Israel y Trump” de José Rodríguez Elizondo

Instituto Cultural Las Condes, Nuestra Señora del Rosario 30, Las Condes.

Miércoles 10 de diciembre – 18:45 horas.

El nuevo libro de José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades, será presentado por Vivianne Blanlot y Osvaldo Puccio.

Sobre el autor:

Escritor, crítico de arte, dibujante y diplomático. Ha vivido en la ex República Democrática Alemana, Perú, España e Israel. Entre sus libros de la última década están Historia de la relación civil-militar en Chile (2018), Todo sobre Bolivia (2017), Historia dedos demandas: Perú y Bolivia contra Chile (2014), El mundo también existe (2014), Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo (2012), Temas para después de La Haya (2010) y De Charaña a La Haya (2009).

Fue abogado de la Contraloría General, Fiscal de la Corfo, directivo de la ONU, editor internacional de la revista peruana Caretas, director de Cultura e Informaciones de la Cancillería y embajador en Israel. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad de Chile y director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, donde publica la revista Realidad y Perspectivas. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.