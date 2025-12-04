XIV Encuentro de la Asociación de Planetarios de América del Sur (APAS)

Planetario USACH, Av. Libertador Bernardo O`Higgins #3349, Metro Estación Central.

Hasta el sábado 6 de diciembre.

Chile recibe a los planetarios de Sudamérica en el XIV Encuentro de la Asociación de Planetarios de América del Sur (APAS) que se realiza en Planetario USACH, entre el 1 y 6 de diciembre de 2025.

APAS 2025 reúne a 50 representantes de planetarios de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, que creen en la ciencia como motor de desarrollo para la educación, el capital humano y el turismo.

Entre las instituciones asistentes se encuentran los planetarios de Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Quito, Cusco, Montevideo, Mamalluca de Vicuña, Chile, y, como invitado, Planetario de Morelia, México.

Los planetarios modernos surgieron en 1923, en la ciudad de Jena, en Alemania. Uno de ellos fue exhibido al público del Deutsches Museum, por primera vez, en Munich, en 1925. Era un proyector con la capacidad de reproducir con fidelidad la posición de las estrellas en el firmamento.

Hace 70 años, el Planetario de Montevideo, inaugurado el 11 de febrero de 1955, fue el primero de Iberoamérica. Al día siguiente, la crónicas de la prensa de la época mostraban las filas de público para ingresar a la primera función. En 2019, la institución entró en la era digital con seis proyectores resolución 8K.

“Los planetarios son ámbitos de divulgación científica no solamente astronómica, ámbitos de convivencia ciudadana, donde se puede conjugar ciencia y arte. Nuestra obligación es difundir la ciencia y hacer pensar a la gente, un pensamiento racional y crítico. Eso las va a hacer mejores personas, mejores ciudadanos. El acceso a la cultura es un derecho humano trascendental”, señala Oscar Méndez, Director del Planetario de Montevideo y Presidente de APAS.

Antecedentes

En 1967, abrió el de Buenos Aires, icono de la ciudad donde incluso Soda Stereo grabó en 1995 el video de la canción “Zoom”, en el que el edificio despega como nave espacial. Una leyenda urbana cuenta que en sus cimientos de hormigón habrían sido enterrados fragmentos de “Crónicas Marcianas”, de Ray Bradbury. En 1997, el escritor pidió visitar el Planetario, donde en una función vio la imagen del horizonte de Marte. En 2011, el proyector original Carl Zeiss fue reemplazado por tecnología 4K y, en 2017, por 8K.

“Con propuestas que integran arte, música, performance y otros lenguajes ampliamos las posibilidades del espacio planetario más allá de la astronomía estricta para generar encuentros significativos con públicos diversos y de todas las edades. Estas iniciativas no solo fortalecen el vínculo con la comunidad, sino también con el entramado científico y artístico de la ciudad de Buenos Aires, posicionando al planetario como un verdadero espacio cultural, interdisciplinario y vivo, capaz de alojar propuestas accesibles, sensibles e inspiradoras”, dice Estefanía Coluccio, Dra. en Física (UBA) y Gerente Operativa del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires.

A su vez, en 1969 se inauguró el Planetario de Bogotá, gracias la Federación de Cafeteros que compró por un millón de dólares en sacos de café los equipos ópticos que se producían en la República Democrática Alemana.

En 1968, Chile recibió de Alemania el proyector Carl Zeiss VI, de la misma empresa que fabricó el primero del mundo en Jena. En 1970, fue traspasado a la Universidad Técnica del Estado, hoy USACH. Tras el golpe militar de 1973, el proyector quedó abandonado en cajas juntando polvo. Finalmente, la inauguración estaba programada para el 14 de marzo de 1985, pero el terremoto del 3 de marzo del mismo año pospuso para 1986 la apertura de edificio con su característico cono truncado inspirado en el observatorio maya de Chichén Itzá. En 2013, se inauguró la tecnología FullDome en alta resolución 4K y se conservó el proyector original análogo.

¿Cómo miramos el cielo?

El encuentro agrupa a planetarios que tienen en común la convicción que la astronomía es un vehículo privilegiado para que niñas, niños, jóvenes y la ciudadanía en general se apropien de la ciencia y el conocimiento.

Por ese motivo, cada dos años los planetarios del continente se reúnen para confirmar que el acceso a la cultura y la ciencia es un derecho humano y que es una obligación que el conocimiento científico sean accesible a todas y todos.

“La divulgación científica es un componente esencial de una sociedad. Sin ella, no hay democratización del saber ni sentido de apropiación y pertenencia del conocimiento. APAS es una instancia privilegiada para presentar Dinosaurios: una aventura de otra era, nuestra nueva película FullDome que se estrena a público general el 2 de enero, entre los pares sudamericanos”, señala Jacqueline Morey, Directora Ejecutiva de Planetario USACH, que asume la presidencia de APAS.

Desde una perspectiva continental, la labor de los planetarios, hoy más que nunca, es trascendente en relación con la divulgación de la ciencia.

La alta valoración que tiene hoy la ciencia y la astronomía es resultado de un intenso trabajo de acercamiento a las audiencias. Los planetarios, ciertamente, han cumplido un papel crucial en todo esto.

Ya no es sorpresa que cientos de personas llenen las charlas de científicos y astrónomos o que sus libros se conviertan, rápidamente, en éxitos de ventas.

En paralelo, se espera que en los próximos años Chile tenga alrededor del 70 % de la capacidad de observación astronómica mundial.

En 2026, se inaugurará el Observatorio Vera C. Rubin en el Cerro Pachón, de la provincia de Elqui. En 2029, el Telescopio Extremadamente Grande en el Desierto de Atacama, en la Región de Antofagasta. Finalmente, para 2030, se proyecta el Telescopio Gigante de Magallanes, en la Región de Coquimbo.

“Los nuevos observatorios, nuestros ojos hacia el cosmos, capturarán información importante e imágenes del universo, y necesitarán de futuras generaciones de profesionales para que trabajen en ellos. De ahí la importancia de interesarles desde ya en este ámbito, por ejemplo, a través de las películas FullDome, charlas, talleres y cursos de astronomía que realizamos desde hace 40 años. Finalmente, la astronomía en Chile es también una fuente de desarrollo turístico, emprendedores y nuevos negocios”, señala Jacqueline Morey, Directora Ejecutiva de Planetario USACH.

APAS 2025 contempla actividades en la ciudad de Vicuña. El viernes 5 y sábado 6 de diciembre representantes de los planetarios de Sudamérica visitarán el Museo Gabriela Mistral, el Planetario Mamalluca y el Observatorio Cerro Tololo, en el Valle del Elqui, Región de Coquimbo, gracias a la colaboración de la Municipalidad de Vicuña y su Corporación Municipal de Turismo.