Encuentro “Todas Las Aguas Llegan a Valdivia”

Sector ex Helipuerto, Costanera, Valdivia.

Viernes 6 de diciembre – 18:00 horas.

La Mesa ciudadana Río San Pedro – Calle Calle convoca al encuentro que tiene como propósito visibilizar los atributos y valores que tiene que el río San Pedro-Calle Calle y la importancia de trabajar por su protección.

Como expositoras estarán la ecóloga Nicole Colín, la paleoecóloga Ana Abarzua y la abogada Alejandra Donoso, quienes presentarán respecto a la biodiversidad y el patrimonio paleontológico presente en el río San Pedro – Calle Calle; y de la gobernanza requerida para su protección.

Desde la sociedad civil organizada para la defensa de los ríos se suma Ornella De Pablo, vocera del movimiento Río San Pedro sin Salmoneras y Miguel Fonseca Carrillo Guala, Werken Comunidad Mapuche Juan Carrillo Guala, integrante de la defensa de la Norma Secundaria de Calidad de aguas de la cuenca del río Valdivia.

También habrá un espacio musical en el que estará presente Javier Aravena, vocalista del grupo valdiviano La Rata Bluesera, y una exposición de la agrupación Arpilleristas de Angachilla.

El río san Pedro, ubicado en la Región de Los Ríos, es un ecosistema fluvial de gran importancia, reconocido como el más diverso en peces nativos de todo el país y escenario de grandes hazañas como el Riñihuazo. Hoy, este patrimonio natural está gravemente amenazado por un proyecto de piscicultura de la empresa Salmones AntárKca S.A, según los organizadores del evento.

Luego de 16 años, este proyecto pretende llevarse a cabo sin ajustarse a la legislación vigente, vulnerando derechos fundamentales de comunidades indígenas que habitan los terrenos aledaños a su pretendida instalación, amenazando contaminar la zona más prístina de toda la cuenca el río Valdivia, según los organizadores.

El encuentro quiere llamar la atención hacia la obligación de actualizar las normas chilenas para alcanzar el estándar internacional en materia ambiental y de derechos humanos que reconoce la dependencia de la salud de los ecosistemas y la salud de las personas presentes en ellos.