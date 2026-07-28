Al Pan Pan: nuevas renuncias de seremis marca la pauta de La Moneda

Con la renuncia del secretario regional ministerial de Vivienda del Maule, Patricio Ponce, ya son 28 los seremis que han dejado sus cargos desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast.

A esta salida se suma la del seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristián Cabezas, quien dejó su puesto este lunes en medio de dos denuncias por acoso y maltrato laboral.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos junto al cientista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, para analizar el impacto político de estos cambios en el Ejecutivo.

Por otro lado, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que el Gobierno seguirá impulsando la megarreforma económica, incluso si el Senado rechaza el mecanismo de compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones.

Además, el presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de reforma constitucional que busca establecer el cese en el cargo de aquellas autoridades a las que se les detecte consumo de drogas.

La iniciativa contempla la aplicación periódica de test de drogas y surge apenas cuatro días después de la destitución del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo en una prueba de segunda instancia.

De ser aprobada, la medida alcanzará a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Sobre esta propuesta y sus implicancias conversamos con el diputado independiente pro PPD por la Región de Antofagasta e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya.