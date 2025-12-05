Homenaje “Chile canta a Gabriela” frente a La Moneda

Plaza de la Cultura, Metro La Moneda.

Miércoles 10 de diciembre – 21:00 horas.

Gratis.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentará un espectáculo inédito y de gran formato que rendirá homenaje a Gabriela Mistral en los 80 años desde que recibió el Nobel de Literatura. Hip hop, electrónica, rock, pop, bolero, folclore, samba, entre otros estilos musicales, se podrán disfrutar en esta actividad gratuita y familiar que se desarrollará en la Plaza de la Cultura, frente a La Moneda.

“Homenajear a Gabriela Mistral es también mirarnos como país. Su palabra sigue abriendo caminos de sensibilidad, justicia y comunidad. Este 10 de diciembre tendremos una gran cartelera de actividades ciudadanas para celebrar su creación y un espectáculo frente a La Moneda: “Chile canta a Gabriela” donde queremos celebrar su legado de manera viva y masiva, acercándolo a muchas personas y recordando que la cultura es un lugar de encuentro que nos une y nos inspira”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán.

Con una propuesta que integra música, poesía, danza, teatro, ilustración en vivo y una escenografía lumínica, el espectáculo invita acompañar a Gabriela Mistral en un viaje simbólico hasta Estocolmo, Suecia, evocando el instante en que su voz transformó la historia de Chile y América Latina al ser la primera persona de la región en obtener el Premio Nobel de Literatura en 1945. Joe Vasconcellos, Nicole, Cami, Javiera Parra, Akriila, Zaturno, Cata Plaza, Vicente Cifuentes, Metalengua, Dúo Pajarito, Paula Rivas y Horacio Salinas son parte de las voces que darán vida a este universo mistraliano a través de música, lecturas, interpretaciones de poemas y canciones que dialogan con la obra y la sensibilidad de la autora e intelectual chilena.

En la puesta en escena, destacan la representación de paisajes de “Poema de Chile” y la musicalización de versos presentes en “Atacama”, “País de la ausencia” y “Dame la mano”, que se suman a nuevas composiciones inspiradas en las cartas escritas por Mistral a Doris Dana y Yin Yin.

La narración incluye la intervención de las actrices Amparo Noguera y María Elena Duvauchelle y junto a ellas el Cuarteto Austral, La Corre y Vuela, además de la participación del ilustrador Pablo de la Fuente, quien realizará una creación visual en vivo. El espectáculo además incluye un cuerpo de 10 bailarines y bailarinas, quienes interpretarán una coreografía a cargo de Magdalena Bahamondes. La dirección escénica es de Martín Erazo y la dirección musical de Camilo Salinas.

Luego del espectáculo, se exhibirá una proyección lumínica que espera dar cierre a una experiencia marcada por la creación, la emoción y la voz de la propia Mistral.