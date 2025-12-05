Lanzamiento del libro “Guagua maldita” en Arica

Espacio Cultural Arganda, Patricio Lynch 2, Arica.

Sábado 6 de diciembre – 18:00 horas.

Autolesiones, rechazo familiar por ser lesbiana y adicciones son parte del libro de la artista performática Awa Marina.

“Comencé a dibujar porque no me comunicaba mucho, ahora de grande entiendo que tuve mutismo selectivo, porque no hablaba con nadie, no sabía expresarme con la voz, en cambio siempre dibuje y leía. Desde 2018 empecé a hacer retratos de cómo me sentía, luego me fui a Valparaíso y seguí. Luego acumulé todos y me di cuenta que había una historia”, comenta la joven ariqueña de 28 años.

A los 20 años se fue de su casa luego de que sus padres descubrieran que era lesbiana, pasando por diferentes situaciónes que la llevaron a adicciones:

“Pasé por la pobreza, no tener nada de experiencia en la vida, irme a Valparaíso sola, donde no había mucho trabajo, así que pasé muchas cosas y ahí nació el personaje de Wawa Maldita”, explica.

Adicciones

Entre los fuertes momentos vividos durante la creación de las ilustraciones y poemas del libro, hay una etapa de depresión donde experimentó autolesiones que dejó registradas a través de una carta que está presente en su libro.

“La escribí cuando estaba en un momento difícil de la terapia, donde no quería cambiar, estaba muy metida en el alcohol y las drogas, y era difícil salir de la adicción. Estaba en abstinencia, en un estado en que sentía que había agotado todas mis hormonas de la felicidad, era horrible esa sensación de oscuridad absoluta. Escribir la carta fue la forma en que pude sobrellevar la abstinencia, era frenar la adicción, porque tomar pastillas para mí era seguir el ciclo de la adicción. Finalmente me dí cuenta que tenía que cuidar mi cuerpo y mi mente, porque el cerebro es el que mueve todo y no quería vivir dependiendo de que otros me cuidaran”.

Sumado al dibujo y la escritura, Awa Marina comenzó a desarrollar el arte performático, el cual adoptó como una de sus principales obras.

“Primero hacía un personaje llamado Marica de Puerto, pero desde 2022 comencé con Wawa Maldita como una figura que reivindica mis miedos de infancia. Mi deseo es terminar con este proceso, es una herida que arrastro y quiero soltarla y la performance para mí es algo ritual, quiero cerrar esta etapa de guagua marina, porque ahora soy Awa Marina”, comentó quien utiliza el nombre social de Luan Collao.

El lanzamiento de este sábado contempla música en vivo por parte de la Coleccionista de Ataduras, el DJ Gab Gonarri, la animación de la actriz Claudia Ojeda, la mediación de la escritora Maru Delgado, el apoyo en producción del Colectivo Carnavalón, y una exposición de ilustraciones y una performance de Awa Marina.